Suro és una producció de les productores catalanes Lastor Media i Malmo Pictures amb la col·laboració de l’empresa basca Irusoin. Signa el guió de Suro el mateix Mikel Gurrea, amb Francisco Kosterlitz com a coguionista. L’equip tècnic el conformen, entre d’altres, el director de fotografia Julián Elizalde -responsable de projectes com Con el viento o Todos mienten-, la muntadora Ariadna Ribas -col·laboradora habitual del cineasta Albert Serra-, o el dissenyador de so Xanti Salvador -autor de films com La trinchera infinita, Handia, o Loreak.

El repartiment està encapçalat per una de les actrius amb més projecció a casa nostra, Vicky Luengo, i un dels actors més respectats i reconeguts del panorama teatral català, Pol López (un dels rostres del “Polònia”) . El repartiment el completen tant actors no professionals com llevaires i treballadors del bosc provinents de comarques com l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva o el Maresme, que s’han incorporat a la producció després d’un llarg procés de càsting realitzat durant un any i mig per tot el territori català.

A punt de tenir el seu primer fill, l’Elena i l’Ivan decideixen deixar la ciutat i traslladar-se al bosc per reactivar l’explotació de suro que ella ha heretat. Quan acullen un treballador en situació irregular a casa seva, la parella posa a prova el seu sentit de la solidaritat i tolerància i descobreixen així fins on estan disposats a arribar per aconseguir el seu somni.

Segons el seu director, Suro pivota sobre la tensió entre el de dintre i el de fora, entesa com la tensió entre locals i foranis, però sobretot entesa com a conflicte entre el que pensem i el que finalment fem; entre el que projectem i el que materialitzem; en definitiva, entre el que som i el que deixem veure: “M’interessa observar com els meus personatges, l’Elena i l’Ivan, afronten qüestions que són comunes a tota la meva generació: Viure al medi rural o a la ciutat? Tenir fills o no tenir-ne? On criar-los? Treballar per als altres o tenir el nostre propi negoci? Podem fugir d’una crisi tan personal com professional? Podem ser autosuficients, ecologistes, tolerants, lliures, diferents als nostres pares?”

El projecte compta amb un llarg recorregut en laboratoris de desenvolupament, com el Sam Spiegel Film Lab, i ha participat en mercats de festivals i ha rebut premis, entre els quals destaca el premi al millor projecte a la residència artística Ikusmira Berriak del Festival de Sant Sebastià.

Suro compta el suport de l'ICEC; l’ICAA; EiTB i Media Creative Europe.