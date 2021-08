L’Ajuntament de Roses prepara ja una nova edició de la Ruta de la Tapa, la cinquena, que tindrà lloc del 17 al 26 de setembre, amb la participació de 57 establiments de la localitat. El format d’enguany serà el mateix que el d’altres anys, amb la novetat que hi haurà una aplicació per poder seguir la ruta, conèixer els detalls i horaris dels bars i restaurants, i poder participar en els sortejos de diferents premis. Els clients podran degustar una tapa i una copa de vi DO Empordà per un preu reduït: 3 euros.

Des dels seus inicis, la Ruta de la Tapa ha tingut com a objectiu donar a conèixer la restauració del municipi i motivar la mobilitat del client. El fet que sempre s’ha realitzat fora de temporada alta, normalment el mes d’abril i «aquest any a final de setembre, ens serveix per poder allargar la temporada al sector de la restauració», assenyala el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens.

Des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses es treballa també en l’organització de la Fira de cervesa artesana, pel pont del Pilar, i el novembre, el Festivalet Posta de Sol.