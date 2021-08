A punt de celebrar ben aviat els cinquanta anys d’existència, el conegut Hotel Travé de Figueres ha canviat de propietari i estrena una nova direcció. L’establiment hoteler, situat a tocar la carretera d’Olot i ubicat a pocs minuts del centre de la ciutat, té la categoria de tres estrelles, compta amb 75 habitacions, dos amplis aparcaments vigilats i gratuïts per a tots els seus clients, terrassa exterior i piscina.

L’Hotel ha estat adquirit, recentment, per un reconegut empresari francès d’origen jueu que ha volgut invertir a Figueres com a destinació turística destacada i, també, tal com explica Marc Pont, el seu nou director gerent, «perquè tenim clar que l’Hotel Travé té una llarga trajectòria de servei a la gent de la ciutat i de tota la comarca de l’Empordà, que s’ha de mantenir i potenciar a partir de la nostra filosofia d’oferir preus molt competitius i posar les nostres instal·lacions a la disposició dels clients. Volem oferir o cedir els nostres espais per esdeveniments de tipus cultural, artístic o social a la gent de Figueres».

Per l’Hotel Travé hi han passat nombroses generacions d’empordanesos que hi han celebrat actes socials i familiars rellevants, des de batejos i comunions, a casaments o trobades empresarials. Tanmateix, el Travé ha estat reconegut durant anys per la seva oferta gastronòmica, basada en el producte de proximitat, fresc i ben cuinat.

«En aquesta nova etapa, volem que la gent se senti com a casa en tots els sentits. Potenciarem la seva cuina amb una carta de qualitat que es pot degustar en el menjador del seu restaurant, el Garden 70, però també tenim en compte els viatgers de pas, els professionals que s’allotgen a casa nostra o la mateixa gent de Figueres que vulgui venir a menjar a casa nostra els dies laborables, per als quals oferim un menú complet per 11.95 euros», afegeix Marc Pont.

Un dels atractius del Travé és la seva terrassa exterior, que ja ha començat a acollir algunes vetllades amb música en directe agradable i discreta. Pont destaca que «tornem a oferir els nostres salons per a banquets i esdeveniments i, també, per a exposicions, conferències i actes empresarials amb totes les mesures de seguretat marcades pel Procicat. No hi ha gaires establiments tan ben preparats com el nostre, amb una cuina que pot atendre centenars de comensals, amb una discoteca ideal per a arrodonir una festa i amb un menjador espectacular amb escenari propi».

La nova propietat començarà aviat a renovar algunes instal·lacions per a donar més empenta a aquesta nova etapa de l’hotel. El canvi empresarial ha mantingut el gruix de la plantilla professional del Travé «perquè és un equip molt vàlid, amb molta experiència i qualitat humana. Senten l’hotel com una cosa seva», segons Marc Pont.

El nou propietari de l'establiment va veure Figueres, per casualitat, al mig de París

Marc Pont, director gerent de l’Hotel Travé i soci de l’empresa, va estat al capdavant de les negociacions entre la família propietària de l’establiment i l’empresari francès que volia adquirir-lo. La història d’aquest canvi de titularitat té un detall molt curiós que va influir en la decisió final, ja que vincula París i Figueres a partir d’una anècdota simpàtica. «Resulta que, mesos enrere, el nou propietari de l’Hotel Travé i jo mateix, circulàvem per la capital francesa quan, de cop i volta, ens vam trobar un autobús que portava una gran publicitat dedicada a Figueres. Allà es va acabar d’adonar que la destinació estava en el mapa turístic internacional i que valia la pena adquirir un establiment hoteler tan ben situat i amb tota la història que té al darrere», explica Marc Pont, per afegir que «ha volgut invertir a Figueres després de conèixer la ciutat, descobrir la seva particular bellesa i veure l’enorme potencial artístic, social i cultural de futur de la ciutat, i la seva ubicació estratègica»

Hotel Travé

TELÈFON: 972 500 612

WEB: www.hoteltrave.com