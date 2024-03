Cinc pobles costaners «de gran bellesa» a l'Alt Empordà per visitar aquest cap de setmana

Vols gaudir d'una escapada tranquil·la a la costa de l'Alt Empordà aquest cap de setmana? Estàs de sort, i és que la comarca posseeix una col·lecció de pobles costaners idíl·lics i «de gran bellesa» que ofereixen un ambient relaxat i paisatges pintorescs. Us en proposem cinc. Desconnecta de l'estrès i deixa't encantar per la serenitat d'aquests municipis que són la resposta perfecta per a aquells que anhelen la calma i la tranquil·litat.

Cadaqués, racó de bellesa de la mediterrània empordanesa

Cadaqués, el racó de l’Empordà, mereix una escapada imprescindible. El municipi enamora sigui estiu o hivern. Aquest paradís mariner està ben impregnat d’un ambient entre bohemi i dalinià que fa de la vila un espai genial. Un dels racons que corprèn és Portlligat, un dels tres punts del triangle dalinià. El geni del surrealisme no només es va enamorar de Portlligat, també va sentir admiració per les platges del litoral cadaquesenc. N’hi ha moltes, tantes que és difícil escollir-ne una. La Platja Gran, Es Llané i Llané Petit, S’Alqueria Petit, Platja Ros, etc. I si abandonem el litoral marítim i entrem a l’antiga vila marinera, també trobareu racons que us enamoraran com l’església de Santa Maria. Al seu interior és la cirereta del pastís: un retaule daurat barroc, que data del segle XVIII, enlluerna amb la seva lluminositat.

Embarcacions fondejant a la badia de Cadaqués. / SANTI COLL

El Port de la Selva, paisatge típic del cap de Creus

El municipi del Port de la Selva, situat en un entorn immillorable com ho és el cap de Creus, és un dels pobles que no es pot perdre ningú que visiti l’Empordà, o que ja hi visqui. Aquest terme compta amb una gran varietat de paisatges. La zona de muntanya de la serra de Rodes i el massís del cap de Creus, Sant Baldiri i Santa Creu i la mar a tocar. Sempre és molt interessant recórrer aquests itineraris per descobrir indrets amagats amb una vegetació variada i un paisatge esculpit per la tramuntana. Unes cales de caràcter abrupte típiques de la Costa Brava de l’Alt Empordà, on sovint la tramuntana acompanya les onades i fa tan propi i original un paisatge com el del Port de la Selva. El màxim exponent cultural, conegut arreu, és el conjunt de Rodes, d'on destaca Sant Pere de Rodes.

El Port de la Selva està situat en un entorn immillorable com ho és el cap de Creus. / Ferran Sendra

Sant Martí d'Empúries, on el passat encara ressona

Sant Martí d'Empúries és un veïnat independent de l'Escala, i encara conserva intacte el seu esperit medieval. És per això que val la pena explorar els carrers estrets de Sant Martí. A la plaça Major trobareu diversos restaurants amb propostes gastronòmiques interessants. Després de visitar aquest nucli, també és molt recomanable passejar pel passeig d'Empúries, que connecta Sant Martí amb el nucli urbà de L'Escala. En un parell de quilòmetres podreu descobrir les platges d'Empúries, passant just al costat del jaciment grecoromà d'Empúries i veient l'antic Moll Grec.

L'església de Sant Martí d’Empúries és un dels espais més especials del lloc. / BASILI GIRONÈS

Llançà, on la natura i el patrimoni es donen la mà

Llançà és un indret especial, captivador, evocador. Una vila marinera de tradició mediterrània. Un municipi situat en una vall, al bell mig d’un paisatge únic que combina mar i muntanyes. Un paratge que amaga mil i un racons per on divagar, per on perdre’s, per on gaudir del patrimoni, de la natura, del mar. I és que si res destaca de Llançà són les seves platges i cales. En total en té vint-i-dues. I si volen gaudir del mar, però en aquest cas des de terra, els recomanem que es deixin perdre o bé pel Passeig marítim del Port de Llançà, o bé pel Camí de Ronda. Alhora, Llançà té el privilegi d’estar envoltat de dos espais naturals protegits: el Parc Natural de Cap de Creus i el paratge natural d’Interès Nacional de l’Albera. I si no fos poc, és un municipi ric en patrimoni.

Llançà és un destí ideal per a les famílies. / SANTI COLL

Roses, els encants d'una vila marinera per a tota la família

Situat en un entorn únic, Roses és un municipi ideal per visitar-lo en família, ja que és una població d’essència mediterrània i amb una llarga tradició turística. De la vila destaquen els seus mil i un racons per on divagar. Un d’ells és el castell de la Trinitat, punt des d’on es poden veure unes vistes espectaculars d’una de les badies més belles del món, i que data de l’any 1544 com a complement essencial de la Ciutadella. En aquest sentit, aquest és un altre espai que també és d’obligada visita. Situada a tocar de mar, la Ciutadella de Roses és una fortificació renaixentista, i va ser declarada conjunt historicoartístic l’any 1961. Aplega restes de diferents ocupacions dels darrers tretze segles. La vila de Roses també té el privilegi de tenir cales i platges de sorra fina i d’aigües blaves i poc profundes, perfectes per gaudir en família. En total n’hi ha setze.

Vista àerea de Roses. / Emporda.info

Així doncs, amb aquests cinc pobles costaners de l'Alt Empordà, tens l'oportunitat de desconnectar del bullici de la vida quotidiana i abraçar la serenitat que ofereixen aquests indrets.

Aquest cap de setmana, submergeix-te en la bellesa d'aquests pobles tranquils i deixa que la seva tranquil·litat t'emporti a un estat de relaxació total. Aquestes destinacions són el refugi perfecte per als amants de la pau i els paisatges naturals inoblidables.