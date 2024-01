El Crist de Portlligat és un dels quadros pintats pel genial pintor empordanès, Salvador Dalí -aquesta setmana es compleixen 35 anys de la seva mort– i que, ara i fins a finals d’abril, es pot contemplar al Teatre-Museu Dalí de Figueres. Es tracta d’un fet històric, ja que fa exactament 71 anys que aquesta magnífica obra que representa Jesús inclinat a la creu sobre el paisatge de Portlligat no s’exposava a Catalunya. L’emblemàtic oli pintat per Dalí el 1951 ha tornat a l’Empordà, el seu lloc natural, en una de les mostres més importants celebrades mai al Teatre-Museu Dalí, l’obra arquitectònica magna pensada pel pintor per exhibir gran part de la seva obra i on reposen les seves restes. La peça, de dos metres d’altura, només s’havia vist en dues ocasions a l’Estat –el 1951 a Madrid i el 1952 a Barcelona–i també s’ha exhibit en diferents punts arreu del món.

Contemplar el quadro és també una magnífica oportunitat per aprofitar i recórrer el considerat Univers Dalí, ubicat a l’Empordà. És conegut també com el triangle dalinià, compost per Cadaqués, Figueres i Púbol. Una ruta de pocs quilòmetres ens permet conèixer i admirar de primera mà tot l’univers surrealista. Es tracta de tres punts indispensables per conèixer, aproximar-nos i potser també entendre una mica més la figura del pintor més universal del segle passat i admirar la seva obra i, sobretot, veure la seva evolució. Primer podrem recórrer les sales del Teatre-Museu Dalí i la torre Galetea, un edifici decorat amb grans pans i on a la planta inferior reposen les restes del pintor . Va ser el seu desig; pel que sembla, va demanar personalment, abans de morir, xiuxiuejant a l’oïda al llavors alcalde de Figueres, Marià Lorca, que volia ser enterrat al seu museu. Aquest edifici reuneix la gran col·lecció pictòrica del pintor en les seves diferents fases artístiques. Uns quilòmetres més al sud, al Baix Empordà, arribarem al castell de Púbol, lloc de residència del pintor abans que s’hi declarés un incendi que gairebé li va costar la vida. Allà Dalí va reunir el seu famós exèrcit d’elefants gegants i escultures surrealistes. I també va deixar la seva tomba buida al costat de la seva estimada Gal·la. Es diu que al castell medieval hi havia lloc perquè tots dos hi fossin enterrats, però al final el pintor va canviar d’opinió.

Finalment, la ruta no tindria cap sentit si no ens acostem fins a Portlligat. La casa en la qual Dalí i Gal·la van passar llargues temporades al costat dels pescadors és des de fa uns anys un museu on el visitant pot entrar en una altra dimensió tot recorrent-ne les habitacions i el seu famós jardí.