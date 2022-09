Des que va obrir al públic l’any 2008, el MUME s’ha convertit en l’equipament cultural catalitzador de gairebé totes les iniciatives per a la recuperació i divulgació de la memòria i el llegat de l’exili republicà provocat per la Guerra Civil espanyola i de Catalunya.

Situat a la Jonquera, ciutat fronterera per on van passar la majoria dels exiliats de la guerra, el MUME reuneix les funcions de museu (a través d’exposicions temporals i permanents) amb la recerca històrica i la divulgació educativa. Precisament, un dels objectius del museu és promoure l’estudi de l’exili com a constant històrica.

Ara fa un any, el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera té les portes sempre obertes de manera virtual. El MUME se suma a les visites virtuals i ofereix els seus continguts en línia. A partir d’ara ja és possible conèixer i aturar-se en tots els espais del MUME, des de les 5 sales que conformen el centre fins a l’espai d’exposicions temporals.

De juny a setembre: de dimarts a dissabte, de 10 a 19 h i diumenges i festius de 10 a 14 h. D’octubre a maig: de dimarts a dissabte, de 10 a 18 h i diumenges i festius de 10 a 14 h. Tancat els dilluns excepte festius. Estan programades per a grups (a partir de 20 persones) i cal encomanar-les, si és possible, amb 15 dies d’antelació. En el cas de particulars, s’ofereix aquest servei gratuïtament l’últim diumenge de cada mes, a les 11 h.

La visita virtual està disponible en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès. S’hi pot accedir a través de la pàgina web del MUME.

La seva exposició permanent presenta el fenomen de l’exili al llarg de la història, posant l’accent en la Guerra Civil i la posterior derrota i retirada republicana. La diàspora a través dels Pirineus camí de França i la sort diversa dels milers de refugiats que van creuar la frontera són un dels punts d’interès de la mostra. La vivència de l’exili i el seu llegat cultural a partir de testimonis i herències documentals completen el discurs expositiu.

La temàtica de l’exposició permanent, que és la més extensa i el reclam bàsic del museu, està dedicada a l’exili republicà del 1939, als seus antecedents i a les seves repercussions més immediates. Elaborada en funció de públics molt diversos, aquesta exposició posa a disposició dels visitants diversos nivells de lectura que permetin una major o menor complexitat interpretativa sense apartar-se en cap moment del rigor científic.

El Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera va exposar durant l’estiu la mostra Joaquim Vicens Gironella, Viure en temps convulsos i crear des dels marges. El dissabte 3 de setembre es va inaugurar La motxilla ucraïnesa, una instal·lació de l’artista Marcel Dalmau per a l’espai «Art i memòria» del MUME. Què cal agafar quan marxes a l’exili cuitacorrents i tot ha de cabre en una motxilla?

Ara una mostra de les fotografies que Capa va prendre el 18 de març del 1939 a Argelers es podrà veure a partir del 10 de setembre al MUME. És la gran aposta expositiva, el «regal d’aniversari» del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera en el que serà el curs en què compleix quinze anys; el museu va obrir les portes el 16 de febrer del 2008.