Castelló d’Empúries, vila comtal que conserva encara tots els vestigis de la seva capitalitat medieval, i la gran Marina d’Empuriabrava ofereixen al visitant la possibilitat d’un ampli ventall d’indrets per descobrir i activitats a realitzar. L’Ajuntament de Castelló d'Empúries posa a disposició de tots els seus visitants, durant tot l’any, dues oficines de Turisme: una, ubicada a la plaça dels Homes, de Castelló d’Empúries i l’altra al costat del centre cívic d’Empuriabrava, a primera línia de mar. En aquests moments, les Oficines han recuperat una certa normalitat pel que fa a l’atenció al públic, però l’efecte de la pandèmia es fa notar pel que fa al volum de visitants.

«Esperem que amb la Setmana Santa arribi al municipi un flux més alt de turistes», remarca el responsable de les Oficines de Turisme Pol Andreu: «Una oficina de turisme és una entitat que representa com un consolat o una ambaixada de l’estranger al nostre país. Quan tenen dubtes, els turistes saben que aquí tindran una persona que els atendrà i que parlarà el seu idioma. També som un punt d’informació d’altres serveis com ara informació administrativa, representem la seva primera presa de contacte quan arriben». Igualment, des d’aquest espai informen de la gran varietat de serveis que ofereixen les empreses del municipi de diferents sectors.

Les Oficines de Turisme posen a l’abast del visitant l’àmplia oferta cultural i patrimonial. Castelló es troba dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. A la vila es pot visitar la Basílica de Santa Maria, la Cúria-Presó o l’Ecomuseu Farinera, entre altres. També existeix un ampli ventall d’activitats esportives i de lleure a fer i al llarg dels seus set quilòmetres de platges s’hi afegeix una gran oferta lúdica i d’hostaleria.

Pel que fa a les activitats esportives, de turisme actiu, destaquen les passejades, a peu, en bicicleta, els salts amb paracaigudes i els passejos en canals «que és de les coses que més ens demanen i el que ens fa diferents». Des de l’Oficina també s’organitzen o s’ajuda en l’organització de visites guiades, recalca Andreu, que es divideixen segons la seva temàtica: «N’hi ha per a estudiants, d’àmbit lúdic, didàctic, algunes sobre els comtes d’Empúries, la història, l’art, els jueus i hi ha una visita guiada més nova que combina els tastets amb la gastronomia de km 0 i els espais culturals: és com una ruta de l’art que permet descobrir els espais del municipi a través de la gastronomia».

A banda de la promoció interna, les Oficines de Turisme també posen en valor el fet d’haver pogut recuperar la promoció externa i la participació en Fires, com la B-Travel de Barcelona, que s’havia deixat de fer per la covid, on han participat recentment. Andreu assenyala que «promocionem tot els que ens fa rics com a municipi i com a comarca. Vendre Castelló o Empuriabrava, significa també vendre Salvador Dalí, o vendre les anxoves de l’Escala, la badia de Roses o el llegat de Walter Benjamin a Portbou» conclou.

