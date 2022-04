Empuriabrava és un indret únic. Els seus canals i la seva costa són entorns que a ningú deixen indiferent. I si contemplant-los quedem embadalits, us imagineu poder solcar les seves aigües?

Doncs és possible, i és que a Empuriabrava es poden llogar tota mena d’embarcacions adaptades a tots els gustos i perfils. Per exemple, es poden llogar vaixells amb permís i sense, unes barques que, de forma fàcil i còmode, permeten passejar plàcidament i tranquil·lament pels canals de manera sostenible.

Però si volen gaudir d’aquesta experiència i no tenen permís de navegació, no pateixin, hi ha una solució: poden llogar una embarcació amb un patró. Així, una persona qualificada i amb experiència els permetrà navegar i redescobrir la Costa Brava amb unes rutes ben especials i significatives que els portarà per indrets únics.

Val a dir que moltes de les barques que es lloguen són elèctriques, la qual cosa permet gaudir de la natura i alhora preservar-la. Però no tot són embarcacions convencionals. Si sou aventurers, apunteu aquesta recomanació, que us agradarà: podeu navegar des d’Empuriabrava amb motos d’aigua, també. Amb energia i empenta, podreu solcar les aigües de la badia de Roses tot sentint experiències úniques, amb l’adrenalina que us recorrerà tot el cos mentre us acompanya el vent de marinada. Empuriabrava és el paradís d’aquells als qui els hi agrada navegar, sentir-se lliures tot solcant les aigües de la Mediterrània empordanesa. Us ho perdreu?

DIES DE PLAER SOBRE LES AIGÜES. Els amants de la navegació saben des de fa molts anys que Empuriabrava és el port més segur de la costa oriental de la Mediterània. Des dels seus canals, cada dia salpen vaixells de totes les eslores per a una singladura de plaer que els durà a la badia de Roses i a les cales de la Costa Brava nord. La passejada en barca pels canals permet conèixer molt millor els encants de la marina.

Per saber-ne més