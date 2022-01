L’auditori dels Caputxins de Figueres acollirà aquest diumenge, 16 de gener, a les 5 de la tarda, un acte de reconeixement i homenatge al voluntariat i a Marià Lorca, que recentment a deixat la seva responsabilitat com a president de Càritas a l’Alt Empordà interior. Lorca, que també fou alcalde de Figueres, ha acompanyat durant els darrers anys els equips de Càritas per fer front a les situacions d’exclusió de la comarca, accions que s’han intensificat durant la pandèmia, que ha agreujat encara més la situació de les persones més vulnerables. Aquest equips, format per persones voluntàries i tècniques, ha comptat amb i la col·laboració d’empreses, ajuntaments, institucions i administracions diverses.

Càritas, amb col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, han organitzat aquest senzill acte de reconeixement per posar en valor la trajectòria de voluntariat i de servei a les persones. La vetllada comptarà amb parlaments d'Agnès Lladó, aldaldessa de Figueres, Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i el mateix Marià Lorca. A més, també es repassaran els projectes de l’entitat al territori i hi haurà una actuació d’un grup de Gospel.