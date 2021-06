Si us agrada l’esport, Castelló d’Empúries i Empuriabrava us sorprendran per la varietat de la seva oferta per terra, mar i aire. I no és cap exageració. A la marina residencial hi ha l’Skydive, un dels clubs de paracaigudisme més reconeguts del món. Just al costat, s’hi troba el Túnel del Vent. Ambdós us permetran fer el vostre debut per volar com sempre heu somiat.

La desembocadura de la Muga i la Badia de Roses són dos escenaris privilegiats per a tota mena d’activitats nàutiques, especialment per a totes aquelles que tenen quelcom a veure amb la vela, el surf, el paddle surf, el rem, les motos d’aigua o les llanxes i els iots. Els canals d’Empuriabrava són una porta oberta al món de la navegació, fins i tot per a utilitzar-los com a espai de lleure per a convertir-nos en patrons d’una de les embarcacions elèctriques de lloguer que recorren la marina.

El municipi és un autèntic paradís per al runners, els senderistes o per als qui, senzillament, fan del caminar una activitat quotidiana. Empuriabrava i Castelló disposen de llargs recorreguts de carrils bici ben senyalitzats i són el punt d’arribada i de sortida de diverses rutes i vies verdes.

En el municipi hi ha diversos espais de salut amb aparells per a fer exercici de manera lliure, també trobareu pistes de petanca i poliesportives, a més de dos skateparcs. L’hípica, el futbol, el rugbi, el bàsquet, el kàrting, el tennis o el pitch & putt disposen d’espais propis que no us podeu perdre. El llarg sorral de la platja és també un escenari esportiu molt utilitzat.

ESPORTS