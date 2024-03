Mas Gusó de Sant Pere Pescador, el plaer del menjar i el bon vi en un espai màgic

El Mas Gusó de Sant Pere Pescador reuneix entorn de l’antiga masia del segle XVI una variada oferta enogastronòmica i productes del territori. El restaurant i la vinoteca han reobert les portes per a oferir-vos la varietat dels seus plats de cuina contemporània i un gran celler amb una extensa varietat de cupatges i procedències, amb la DO Empordà com a pal de paller. Un establiment amb diversos espais acollidors, ampli aparcament i la natura a la porta.

Direcció: Av. D’Empúries, s/n, Sant Pere Pescador Reserves: 972 550 610 o reserves@masguso.com Horari de març: Obert de dijous a dissabte, migdia i vespre. Diumenge migdia.