Hi ha poques coses que facin més ràbia que obrir un alvocat acabat de comprar i trobar que s'ha posat dolent. Com passa amb moltes altres fruites, el color de l'alvocat va evolucionant segons la maduració. En el cas de l'alvocat, passa d'un color verd brillant a un marró o verd cada vegada més fosc.

Encara que, en principi, el color no afecta la qualitat o el sabor de l'alvocat, cal tenir molta cura quan aquest es troba completament marró per dins, ja que podria significar que es troba en mal estat i que directament no es pot menjar.

Per evitar trobar-nos amb aquesta situació a casa, un cop ja tenim l'alvocat comprat, l'ideal és que posem en pràctica alguns trucs a la fruiteria o al supermercat per detectar que està perfecte estat i que, per tant, no tindrem sorpreses a casa.

La creadora de contingut Carmen (@carmeniri a TikTok) va publicar un vídeo amb els principals trucs per comprovar a la botiga si l'alvocat està o no en bones condicions per acompanyar-nos a casa i evitar "la cara que se't queda quan l'alvocat et surt poc".

Color de la pell

La primera recomanació de Carmen és "fixa't en el color de la pell". Segons ella, "com més negre, més madur està" i és que, dins de la gamma de colors que pot tenir l'alvocat entre el color verd fosc i el marró, com més brillant i clar sigui, significarà que la peça encara no és madura i que necessita alguns dies més de maduració. El color completament marró o gairebé negre, en canvi, pot indicar que ja es troba molt madur o fins i tot passat (tot i que cal tenir en compte que les varietats d'alvocat Hass tenen un color en general més fosc).

Textura

La textura és el segon factor a què al·ludeix Carmen, en concret, la d'una part de la fruita: “L'alvocat no es toca per la part central, sinó pel coll. Ha d'estar una mica tou, però no s'ha d'enfonsar el dit”, indica. Seguint aquest consell, hauríem de subjectar l'alvocat i pressionar-lo suaument a la part superior per avaluar si el tacte es troba ferm i rígid o si, per contra, s'enfonsa.

Color de la cua

L'últim truc que proporciona Carmen per resoldre en quin estat es troba l'alvocat és observar el color que té l'orifici que queda una vegada es retira el peduncle: "Treu-li la cua per veure com està per dins: un to groguenc ens indica que està al punt".