Segur que t'ho has plantejat més d'una vegada. Cada cop t'oblides de més coses i no saps per què. Si estàs en aquesta etapa de la vida o per altres motius desitges millorar la teva memòria, has de tenir en compte que hi ha diversos aliments que t'ajudaran amb aquest propòsit. Descobreix a continuació què has d'incloure a la teva dieta per aconseguir una memòria d'elefant. El primer és considerat un superaliment perquè et pot ajudar fins i tot a aprimar-te:

Nous Les nous contenen uns nutrients que prevenen l'estrès oxidatiu del cervell. Si t'acostumes a prendre un grapat al dia, aconseguiràs mantenir el teu cervell jove i àgil. A més, aquest fruit sec engreixa molt menys del que la gent pensa. Nabius Són uns dels millors aliments amb antioxidants que hi ha. Si inclous diàriament la varietat blava a la teva dieta, inhibiràs el dany cel·lular que els radicals lliures provoquen al teu cos i milloraràs la memòria de manera espectacular. Alvocat Alvocat és un aliment molt complet, ric en fibra i àcids grassos essencials que també aconsegueix frenar el dany oxidatiu del cervell. Si el consumeixes de manera moderada ajudaràs a millorar el teu rendiment mental i prevenir el desenvolupament de patologies cròniques. Api L'api i la seva acció antioxidant redueix els possibles danys prematurs al cervell i ajuda a potenciar la memòria. Així doncs, no oblidis incloure aquest vegetal al teu menú. Brocoli Amb minerals, àcids grassos essencials i la vitamina K, el bròquil ajuda a mantenir la funció cerebral activa, el que es tradueix en una millora de la memòria considerable. Oli d'oliva Un dels millors greixos existents per cuinar i que també ajuda a reduir el colesterol a les artèries és l'oli d'oliva. A més d'aquests beneficis, els antioxidants, vitamines i minerals que conté ajuden a reduir els riscos del deteriorament cognitiu i, per tant, millorar la teva memòria ràpidament fins a nivells insospitats. Tomàquet Aquesta fruita és un potent antioxidant que ajuda a prevenir trastorns greus de demència i alzheimer. Llevat de cervesa Un aliment molt ric en minerals i vitamines que podem trobar a qualsevol herbolari (ja sigui en forma de comprimits o en pols) és el llevat de cervesa. Gràcies a la quantitat de vitamines del grup B que conté, es converteix en un complement ideal a l'hora d'afrontar exàmens, ja que enforteix el sistema nerviós central i millora els casos de depressió o estrès.