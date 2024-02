Malgastem un terç dels aliments produïts a escala mundial. Aquesta pèrdua té lloc al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció primària i la indústria a la distribució i els consumidors.

Els productes rebutjats no només suposen una despesa econòmica, sinó també de recursos, terra, energia, productes químics i materials necessaris al llarg de la cadena. Suposen, per tant, un gran impacte mediambiental. És necessari que la població es conscienciï d’aquest fet i contribueixi a minimitzar el desaprofitament alimentari. Tot i que molts consumidors puguem permetre’ns-ho, el planeta no pot fer-ho.

Després de les fruites i les verdures, el pa és el principal producte malgastat. Un correcte maneig dels desaprofitaments del pa és la mesura que més podria reduir l’increment de gasos amb efecte hivernacle. Aquestes pèrdues es reparteixen de la mateixa manera entre la indústria, la distribució i els consumidors. Per això, moltes persones opten per congelar el pa. Això sí, cal tenir molt clar com descongelar-lo perquè sigui tan deliciós com el primer dia.

Descongelar el pa de manera natural

Si no tens forn o microones, pots deixar el pa a l’aire perquè es descongeli de manera natural. Això no obstant, la descongelació portarà més temps que les altres dues tècniques. Per tant, és millor planificar i treure el pa amb temps. Deixeu passar una mitjana de 30 minuts per a una baguet o llesques de pa. N’hi ha prou a deixar el pa sobre un drap net i ja està.

Al forn

Descongelar el pa al forn al cap de 15 minuts. Preescalfeu el forn a 200°C. Col·loqueu la baguet en una safata de forn o directament a la reixeta i enforneu-lo durant 5 minuts. A continuació, apagueu el forn i deixeu el pa a dins durant 5 minuts. Després, retireu la baguet i deixeu-la reposar 5 minuts més abans de fer-hi una mossegada.

Al microones

Aquesta és la manera més ràpida de descongelar el pa. No estarà tan cruixent com al forn o amb la descongelació natural i pot estar una mica tou. Però aquesta tècnica és ideal per a aquells que no tenen temps per perdre. Emboliqueu la baguet o el tros en un drap net i humit o en un tovalló de paper i fiqueu-lo al microones en un plat. Escalfeu-ho durant 15 segons. A continuació, recordeu comprovar que el pa s’ha descongelat. Si és necessari, i depenent del microones, afegiu-hi 15 segons més.