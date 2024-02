Obrir un Centre d'Interpretació de les Flors, un lloc on "escoltar-les, olorar-les o tastar-les" i que faciliti la connexió del visitant amb elles, és el projecte que ara ocupa la ment de la cuinera catalana Iolanda Bustos, coneguda com la xef de les flors, que espera que la iniciativa vegi la llum "aviat".

Amb una important inversió al darrere, el centre s'ubicarà a l'Empordà i hi haurà una "granja de flors", un laboratori, una àrea dedicada a la botànica, una sala d'experiències i tot un seguit d'elements destinats a explorar la relació que té l'ésser humà amb les plantes, explica Bustos en una entrevista amb EFE.

Sosté la cuinera que “la planta crea la flor per trucar-nos”, per això quan veiem una flor ens desperta emocions i, depèn de com estiguis o el color que tingui, “es crea una relació o una altra”. "Al final, les flors desprenen una energia natural per atraure la fauna i a nosaltres ens passa una mica el mateix", precisa.

Cadascuna té la seva pròpia essència, com les persones, i "tots tenim una representació botànica, una planta amb què ens identifiquem al món vegetal", afirma Bustos, que creu que això té molt a veure amb els cicles de la vida.

"Creadora d'experiències"

La pandèmia la va portar a haver de deixar el seu restaurant, La Calèndula, i ara comparteix la seva passió per la gastronomia i les flors del camp a través de conferències i espectacles de cuina en viu, com el protagonitzat aquesta setmana al Saló d'Innovació a Hostaleria H&T de Màlaga. També exerceix com a xef privada i formadora, tasques que li permeten potenciar la seva faceta de "creadora d'experiències" i que l'han portat a adoptar una "vida nòmada" i a recórrer el món, "cosa que és divertida durant un temps, però no para sempre", precisa.

"Cuinar amb flors és una cosa que em ve molt de dins, des que sortia amb el meu pare i les ovelles"

Confessa que li agradaria traslladar aquesta manera de fer a un únic lloc, encara que no en format de restaurant, perquè aquesta etapa, que reconeix que va ser una experiència meravellosa, ja l'ha viscuda i la dona per finalitzada. És aquí on cobra vida la idea de fer realitat el seu anhelat centre d'interpretació.

La filla del pastor

Compromesa amb la sostenibilitat i l'ús de productes naturals a la gastronomia, la cuinera catalana ha fet de les flors un ingredient imprescindible en el receptari de la seva cuina, al qual ha donat forma al llibre 'Cuinar amb flors: receptes per connectar amb la naturalesa'.

Filla d'un pastor i una cuinera, va créixer al Baix Empordà, i en aquest entorn i de la mà dels seus pares va descobrir molt del que avui sap de les plantes del camp i de la cuina. Però amb ells va aprendre, sobretot, a estimar i vincular tots dos mons. "Cuinar amb flors és una cosa que em ve molt de dins, des que sortia amb el meu pare i les ovelles", rememora.

La curiositat d'aquella nena petita

"És una llavor que hi era des de petiteta", afegeix Bustos, que explica que la curiositat d'aquella nena petita, que quan va créixer es va convertir en la cuinera que les feia servir als seus plats, la va portar a tastar tant aquestes com moltes altres herbes que trobava, igual que ho feien les ovelles, comenta entre rialles.

"Per a mi, cuinar amb flors és una cosa normal, del camp, un ingredient més"

Cuinar amb flors és per a ella una cosa "normal, del camp, un ingredient més", encara que no li havia donat més importància a aquest fet fins que després d'obrir el seu propi restaurant li van posar l'etiqueta de la xef de les flors.

Les seves receptes, amb la presència d'aquest ingredient singular, però cada vegada més freqüent, evoquen sensacions, emocions i records en qui les prova. Li agrada saber-ho i recorda nombroses anècdotes que els clients de La Calèndula van compartir amb ella mentre els preparava plats amb calèndules, lavanda o roses. És l'essència de la cuina i no vol que es perdi.