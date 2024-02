Macarfi va presentar aquest dilluns al vespre, a Màlaga, la novena edició de la guia de restaurants per al 2024, que incorpora la llista dels 10 millors restaurants de Girona.

A més, també va entregar els Premis Macarfi, que es lliuren a partir de les votacions dels ambaixadors de la guia, gastrònoms altruistes que cooperen amb les seves opinions a la confecció de la guia, cuiners i periodistes especialitzats en gastronomia.

El Celler de Can Roca va rebre el premi Top10, i Disfrutar del xef gironí Mateu Casañas va ser reconegut amb el TOP of the TOPS Macarfi per haver liderat el rànquing durant tres anys consecutius i, per tant, ja no formen part de les votacions.

Els 10 millors restaurants de Girona