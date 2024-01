El panga és un dels peixos més controvertits que podem trobar al supermercat. Es tracta d'un peix d'aigua dolça, el nom científic de la qual és pangasius hypophthalmus. La pell és de color gris, la carn, blanca, pot arribar a mesurar fins a 1,5 metres i pesar més de 40 quilos.

Tot i que en l'actualitat no gaudeix d'una gran popularitat estem davant un dels peixos més barats del mercat (uns set euros el quilo) i que, nutricionalment, alguns experts consideren de "baixa qualitat".

L'únic punt a favor és el seu sabor suau, ideal per incorporar-lo a les dietes dels nens més petits, i que no té massa espines.

El problema del panga és on es cria

Segons la Base de dades Espanyola de Composició d'Aliments (BEDCA), 100 grams d'aquest peix ens aporten uns 13 grams de proteïna i tan sols 1,2 grams de greix (dels quals 0,17 grams són àcids grassos poliinsaturats).

No obstant això, si comparem el panga amb uns altres dels peixos més consumits a Europa, com el lluç o el llenguado, és cert que el panga té un 18% menys de proteïna i entre un 60 i un 78% menys d'àcids grassos poliinsaturats.

A més de ser un dels peixos blancs menys proteics, tampoc destaca pel seu contingut d'omega-3: 8,8 grams per cada 100 grams enfront dels 17 grams del llenguado.

L'origen de la polèmica que envolta al panga és la zona on es cria, en rius asiàtics, especialment del Mekong, que flueix en direcció sud i travessa sis països com la Xina, Birmània, Laos, Tailàndia, Cambodja i Vietnam (aquest últim país és un dels majors exportadors), que pateix elevats nivells de contaminació.

Quins són els nivells de mercuri que té el panga?

El mercuri és un tòxic que es relaciona amb problemes per a:

El sistema nerviós i immunitari

L'aparell digestiu

La pell

Els pulmons

Els ronyons

Els ulls

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la principal via d'exposició humana és a través del consum de peix i marisc contaminats amb metilmercuri.

Des de l'Autoritat Europea per a la Seguretat dels Aliments (EFSA), es recomana no superar la ingesta setmanal d'1,3 micrograms per quilo de pes corporal.

No obstant això, un estudi publicat per la revista Science Direct i liderat per la doctora María Rodríguez, del Departament de Toxicologia de la Universitat de La Laguna, assenyala que:

"Tenint en compte el límit màxim de mercuri fixat per la legislació europea en 0,5 mg/kg, algunes de les mostres analitzades s'acosten o superen aquest límit".

En concret, en una mostra de 80 filets de panga provinents de Vietnam en dos formats, naturals i marinats, els resultats obtinguts indiquen que les concentracions de mercuri oscil·len entre 0,10 i 0,69 mg/kg. I la concentració és major en els productes marinats (0,18 mg/kg) respecte a la presentació natural (0,16 mg/kg).

"Assumint un consum setmanal de 350 grams de panga, la taxa de contribució a la Ingesta Setmanal Tolerable (ITT) de mercuri (4 μg/kg pc/setmana) és de 32% i 27,5% per a dones i homes, respectivament", ressalten els autors.

Per això, i davant l'alt consum de panga per part de la població infantil, "es fa necessari un major control sobre el mercuri, perquè, si bé en general les concentracions de mercuri han estat per sota del límit marcat per la legislació europea, algunes s'acosten i altres fins i tot superen aquest límit".

Llavors, és segur consumir panga habitualment?

Com especifica l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), tots "els peixos importats que es comercialitzen a Espanya, són controlats convenientment per les autoritats sanitàries".

Així, "la qualitat sanitària d'aquests peixos no tan sols està assegurada pel control oficial en frontera, sinó també pel de les comunitats autònomes, els qui, a través de les seves Conselleries de Sanitat, també poden realitzar controls quan el peix està ja en els canals de comercialització a Espanya".

No obstant això, des de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), recomana:

La ingesta de peix blanc (lluç, llenguado...) al llarg de tota l'edat pediàtrica, ha de ser de tres a quatre vegades per setmana .

(lluç, llenguado...) al llarg de tota l'edat pediàtrica, ha de ser . Limitar el consum de peixos blaus una vegada a la setmana, amb racions de menys de 50 grams, en nens majors de 3 anys.

"Si a més la recol·lecció d'aquestes espècies (les anteriorment esmentades) és més respectuosa amb el medi ambient, l'entramat laboral que els sosté és més concorde al nostre sistema de valors i la seva qualitat nutricional millor, són raons per a afavorir el consum d'altres espècies diferents del panga".