El 27 de juny es van conèixer els 116 productes que han rebut la distinció Girona Excel·lent, que atorga la Diputació. Des de l'ens destaquen que enguany s'hi han presentat 447 productes, 137 més que la darrera vegada, de 70 empreses diferents (18 de l'Alt Empordà) de la demarcació de Girona pertanyents al sector agroalimentari.

Aquesta edició del concurs ha comptat amb una categoria més, s’ha passat de 13 a 14 que han estat: aigües minerals, arrossos, cafès i herbes remeieres, conserves, embotits, fruita seca, foie-gras, galetes, gelats, làctics, oli d'oliva i vinagre, mel i vins.

Per valorar els productes, el jurat fa el tast a cegues i es valora l’aspecte, l’aroma, el gust i l’harmonia d’una manera objectiva. És per això que tots els productes es presenten als tastadors sense elements gràfics o visuals que puguin influir en la seva elecció i valoració final. Enguany hi han participat 43 tastadors, dirigits per Salvador Garcia Arbós, Pep Nogué i Jordi Àvila, que s’ha incorporat a aquesta edició.

Els productes seleccionats poden utilitzar durant dos anys la marca Girona Excel·lent, a més de beneficiar-se d'accions de promoció i gaudir de serveis de formació i treball en xarxa empresarial.

Les empreses i els productes de l'Alt Empordà amb aquest distintiu son: