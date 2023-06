La ‘Gran Gala de la Pastisseria 2023’ va reunir el diumenge 11 juny més de 300 persones vinculades a l’ofici pastisser de tot el país a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona. Es tracta de la festa anual del sector que celebren de forma conjunta els gremis de Barcelona i Girona i que vol constatar i reforçar la cohesió dels professionals de la pastisseria artesana del nostre país. Entre els guardonats, tres representants de les comarques gironines: Narcís Masvidal (Pastisseria Masvidal, Torroella de Montgrí), Sergi i Eduard Quer (Pastisseria Quer, Port de la Selva); i Fleca Mir (Sant Pau de Segúries), liderada per Marc Mir i Mireia Caballero.

Masvidal, premi a la Trajectòria professional (Girona), va obrir la seva pastisseria l’any 1989 al Passeig de Catalunya de Torroella i, des de llavors, elabora de forma artesanal els seu pastissos amb productes de temporada i de proximitat. Entre tots, destaca el Montgrí, una pasta de full amb crema típica de la zona.

En la categoria de Pastissers Emprenedors, els guanyadors han estat Sergi i Eduard Quer, la cinquena generació de la Pastisseria Quer de Port de la Selva, que va començar com a fleca i va anar incorporant pastisseria, brioixeria i xocolata en forma de bombons. El Sergi i l’Eduard Quer han introduït noves tècniques de pastisseria, amb noves textures i sabors, i una consciència de producte més saludable.

L'Eduard i en Sergi continuen recollint reconeixements per la molta i bona feina al capdavant del negoci familiar, la #pastisseriaQuer que fa cinc generacions que endolceix la vida de @elportdelaselva. Un cop més felicitats!🥖🍞🥐🧁🍰🍩🎂 https://t.co/BRRSAQJBCV pic.twitter.com/f6GeAfO1yK — Josep Maria Cervera🎗 (@Josepmcervera) 12 de junio de 2023

Fleca Mir, amb Marc Mir i Mireia Caballero al capdavant, ha guanyat el reconeixement a la Pastisseria en entorn rural. La Fleca Mir destaca pels seus pans artesans amb massa mare, de fermentació en calaix de fusta i cuits amb forn de llenya, però també els seus pastissos amb productes de primera qualitat i per la seva xocolata d’elaboració propia.

Durant la gala, també s’ha lliurat el Premi al Personatge més dolç a Laia Sanz, catorze vegades campiona del món de trial i sis vegades campiona del món d’enduro i gran amant de la pastisseria. Entre la resta de pastissers i pastisseres de les dues demarcacions premiats, junt amb els representants de Girona:

Trajectòria professional (Barcelona): Mercè Canal (Pastisseria Mervier Canal)

Mercè Canal és la fundadora, juntament amb el seu germà Xavier, de la pastisseria Mervier Canal (Calvet 15 i Muntaner 566, Barcelona). Fills de Puigreig, van obrir el seu primer establiment al carrer Calvet l’any 1970 i, des de llavors, Mercè Canal és la cara visible d’una de les pastisseries artesanes de més renom a Barcelona.

A la fita aconseguida: Lluc Crusellas (Pastisseria El Carme, Vic)

Amb només 27 anys, s’ha convertit en el guanyador del World Chocolate Masters més jove de la història amb el seu elefant de xocolata de tres metres d’altura i 170 quilograms. Format a l' Escola Hofmann i a Espai Sucre, va començar a La pastisseria de Josep Maria Rodríguez i ara lidera la proposta d’El Carme, a Vic.

Projecte innovador: Jon Garcia (Jon Cake, Barcelona)

Enginyer aeronàutic de formació, als 27 anys va donar un cop de volant a la seva vida i ho va deixar tot per la cuina i la pastisseria. Va treballar a El Celler de Can Roca, La Tasquería o Lera, i, en ple confinament, va crear Jon Cake, un negoci d’èxit centrat en els pastissos de formatge artesans.

Relleu generacional: Àlex Lera i Alexandra Navarro (Pastisseria Sant Llehí de Sant Antoni de Villamajor, Vallès Oriental)

Reben el reconeixement per com han donat continuïtat a la pastisseria familiar de la petitat localitat de Sant Antoni de Vilamajor, a tocar del Montseny. Lera és la segona generació al capdavant de l’obrador. L’any 2017, junt amb la seva parella, va crear les xocolates Exalta, amb sorprenents combinacions de sabors.

Alumni de l’Escola del Gremi de Pastisseria de Barcelona: Maurici Cot

Des de la seva pastisseria especialitzada a Llinars del Vallès, prepara productes artesanals per a persones intolerants al gluten i la lactosa (intolerància de la qual ell mateix fou diagnosticat anys enrere).

Medalla d’Or Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona: Saray Ruíz

Saray Ruíz és antiga alumna de l’EPGB i, avui, una de les docents de referència del centre. L’any 2021 es va proclamar Millor Xocolatera de l’Estat guanyant el Trofeu Lluís Santapau.

També ha rebut un reconeixement Oriol Baylina per la seva aportació i ajuda al Gremi, abans com a pastisser i ara també com a fotògraf. Baylina és nét del fundador de la pastisseria barcelonina del mateix nom, fundada l’any 1899. Després del lliurament de guardons, els assistents han pogut gaudir d’un sopar - còctel amb propostes de grans xefs, com Jordi Roca (El Celler de Can Roca i Rocambolesc); Jordi Vilà (Alkimia); Hugo Muñoz (Ugo Chan); Roberto Martínez (Tripea) i Miquel Antoja (Foodlona). Baluard ha servit el pa i les postres han anat a càrrec de Lluc Crusellas (World Chocolate Master 2022), Jon Garcia (Jon Cake) i els mestres pastissers i professors de la EPGB Saray Ruiz y José Romero.