«L’objectiu de La Cate és oferir activitats cada dia de la setmana a Figueres»

Ricard Sayeras Quera (Figueres, 1961) és periodista i empresari. Soci de La Cate des de ben jove, ha estat un membre actiu i ha format part de diverses juntes anteriors. Com a president de l'entitat, encapçala una directiva que comparteix amb Marta Cos (secretària), Olga Porterias (tresorera) i els vocals Maria Elena Heredia, Lluís Illa, Jaume Santaló, Josep Salleras i Martí Dacosta, amb Robert Molina com a secretari coordinador. La Cate té quatre seccions pròpies –Pessebristes, Diafragma, Cineclub Figueres i Taller de Teatre– i aixopluga deu entitats ciutadanes més: Pastorets de Figueres, Cineclub Diòptria, Casal la Figa, Agrupament Escolta i Guia Sant Pere, Societat Astronòmica de Figueres, Agitart, Club d’Escacs Empordà, Dniger, Associació ADF de l’Empordà i Acaps. Va accedir al càrrec ara ha fet un any.

Què el va motivar a voler presidir La Cate?

Per responsabilitat. Tocava fer-ho després d’haver estat molts anys a la junta. Quan Lluís Illa va anunciar que plegava després d’una profitosa etapa, ningú es va moure. Abans de deixar que l’entitat trontollés, vaig decidir assumir el relleu al costat d’un equip molt competent i treballador.

Quan parla de responsabilitat, cal mirar la llarga trajectòria històrica de La Cate per comprendre que també calia garantir-ne la continuïtat.

Per descomptat, La Cate forma part de la història de Figueres des de 1921 i hem de procurar que ens sobrevisqui. És una entitat tan gran que quasi cal portar-la com a una empresa, perquè l’has de viure les vint-i-quatre hores del dia. Hem de tenir cura d’un edifici emblemàtic i protegit, amb segell BCIN. Hem de procurar pel bé de les seccions i les entitats que en formen part. Tenim uns dos-cents vuitanta socis i un programa cultural que aquest any hem tancat amb un pressupost de vuitanta mil euros.

No tot han estat flors i violes. Entre finals dels anys vuitanta i els noranta, l’antic patronat de la Catequística va haver de superar un sotrac important. Queda lluny?

És cert. Aquest sotrac el va haver de superar, amb molts esforços, la junta d’en Lluís Illa. Va estar al llindar de la desaparició. Després vindrien moltes hores de maldecaps, el suport de l’Ajuntament i les institucions per afrontar el repte de la renovació de part de les instal·lacions. El conveni teatral va ser un gran què, però també va ser beneficiós per a la ciutat en conjunt. Jo soc un element continuador de la tasca d’en Lluís Illa. Ara, entre tots, hem de mirar si som capaços de fer un pas endavant més.

"Si volem acabar les obres, hem de treballar per créixer en volum d’associats i d’activitats"

Quina és la principal ambició que tenen?

Diria que quasi és una obsessió. Volem aconseguir tenir activitat diària a La Cate. Els anys de grisor van allunyar els socis de la casa i hem d’intentar recuperar el caliu que havia tingut anys enrere i que es va anar apagant. La voluntat és que els socis tornin a venir perquè tinguin coses a fer, no només perquè s’hi facin representacions teatrals o musicals.

La idea és reforçar el paper d’hotels d’entitats de la ciutat?

Més aviat, hotel de seccions, perquè com a hotel d’entitats ja actuem, a hores d’ara. N’acollim una desena. Ja som un veritable hotel d’entitats obert a Figueres i més que voldríem ser-ho. En el seu moment, vam cobrir una necessitat que la ciutat tenia i que l’Ajuntament no donava, aixoplugant un seguit d’entitats que ens picaven a la porta i que van ser molt ben rebudes. Ara toca despertar les seccions i recuperar-ne de perdudes.

Per exemple?

Ara recuperem la de teatre, un capítol històric de la casa. Taller de Teatre estava com un grup a l’hotel d’entitats i es dissol per a ser secció de La Cate. A partir d’aquí, programarem activitats que puguin ser atractives per als socis. Fer coses, com ara classes diverses i cursos, i potenciar la sala d’exposicions, sobretot amb temes de fotografia.

Ricard Sayeras és soci de La Cate des de ben jove. / Santi Coll

Deixant de banda l’auditori, plenament modernitzat, l’edifici té les instal·lacions adequades per acollir aquests objectius?

Aquí és on fallem, de moment. El projecte de consolidació de l’equipament es va executar només en part, la del teatre, a través del conveni amb l’Ajuntament. Ara ens falta la part de davant. Hi ha un projecte fet i validat, de la Maria Mercè Oriol i en Jaume Torrent, però no hi ha finançament per tirar-ho endavant.

Hauran de picar portes...

Sí. En principi, tenim dret a l’1% Cultural, pel fet de ser BCIN. Això vol dir que l’administració central pot aportar el 50% de l’obra, però falta cobrir la resta i no tenim recursos propis per fer-hi front.

No cauran en el parany del Menestral, sense tenir tot el finançament lligat.

Ja no hi vam caure de bon començament, per això vam negociar un conveni que beneficiava les dues parts i que era molt clar, perquè oferia el teatre a la ciutat per vint-i-cinc anys. No arribem a tres-cents socis i, ara com ara, és impensable afrontar aquest repte. Per això hem de treballar per créixer en volum d’associats i d’activitats. Ara només podem fer obres de manteniment o petites millores, com la nova secretaria desmuntable que hem instal·lat en el vestíbul i que ens permet ser més àgils en molts aspectes.

Les relacions amb l’Ajuntament?

Bones i cordials. Això sí, ens agradaria que, quan presenten la programació cultural, les entitats que en formem part poguéssim dir alguna cosa.

"Els figuerencs s’han girat d’esquena a tot allò que està relacionat amb la dreta de la General"

Fins a quin punt és una barrera l’avinguda Salvador Dalí per a l’entitat?

S’ha acabat convertit en una barrera, abans no ho era. És una barrera mental que ens afecta no només a nosaltres, és un mal que pateix tota la part de ponent de la ciutat. Fixa’t en el bar del Parc Bosc, un espai ideal o el mateix parc. Psicològicament, els figuerencs s’han girat d’esquena a tot allò que està relacionat amb la dreta de la General. A segons qui, quan li parles de La Cate, sembla que estigui dalt de les Salines, i és a cinc minuts de la Rambla a peu... L’Ajuntament acaba de presentar un acord amb Telpark, pels aparcaments de l’Hospital i el Passeig Nou, que nosaltres ja vam tancar temps enrere amb l’objectiu de facilitar l’accés als socis que venen amb cotxe. Ens alegrem que ara també se’n beneficiï tota la ciutat.

Parlant de bars, sembla que han aconseguit revifar el de La Cate.

Ho teníem clar, és una eina fonamental en molts dels ateneus de Catalunya. Una peça de cohesió social que també afavoreix l’activitat diària. Vam tenir una etapa molt bona abans de la pandèmia, la cosa es va estroncar i ara tornem a gaudir d’una oferta excel·lent, que complementa l’activitat cultural. El bar restaurant és el far que diu a la gent que passa per la ronda Rector Aroles que La Cate és oberta i ben viva.