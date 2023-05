«Arrels del Vi s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb catorze edicions a Sant Martí d’Empúries i quatre a Barcelona», destaquen els organitzadors. En aquest sentit, el tres i quatre de juny Arrels del Vi arribarà a la quinzena edició amb la participació de trenta cellers empordanesos.

La fira ofereix un tast obert de més de 100 referències de vi de la DO Empordà de gamma alta i la possibilitat de conèixer de primera mà els propietaris i enòlegs dels cellers del territori. En aquesta edició els assistents podran gaudir de la conferència La consolidació dels vins de l’Empordà 2008-2023, la impartirà Laura Masramon, Empordà personal Sommelier, dissabte i diumenge de set a vuit del vespre. Per als més petits torna Arrels Kids, taller per pintar amb vi dirigit per Tinta i Vi, dissabte i diumenge d’una a dues del migdia.

Tots els assistents a Arrels del Vi tindran entrada 2x1 dissabte i entrada gratuïta diumenge. I la fira serà amenitzada tots dos dies pel Concert de Silk Trio format per: Colum Pettit (Irlanda), violí oud, Marta Kurzyca (Polònia) veu clarinet, Igor Goluvchuk (Ucraïna) acordió.

Premis Arrels del Vi

El 15 de maig es va celebrar el tast a cegues per escollir els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2023. Les categories eren: el millor vi blanc, negre, rosat, dolç i el millor vi insòlit. Aquesta última consideració és per als vins fora la DO Empordà i per als de mínima intervenció o propers al moviment dels vins naturals, com poden ser vins brisats o vins sense sulfits afegits.

Els guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2023 són:

Blancs

1. Vins de Postal Camí de Mollet 2019, Celler Cooperatiu d’Espolla

2. Verd Albera 2021, Celler Martí Fabra

3. Nívia 2022, Mas Llunes

Rosats

1. Caminito 2022, Terra Remota

2. Surrealista Rosat 2022, Celler Surrealista

3. Claret d’Albera 2022, Celler Martí Fabra

Negres

1. Soques 2018, Vinyes dels Aspres

2. Vins de Postal La Coromina 2016, Celler Cooperatiu d’Espolla

3. Elitia Carinyenes Velles 2019, AV Bodeguers

Dolços

1. Bac de les Ginesteres, Vinyes del Aspres

2. Somnis de Gerisena, Celler Gerisena

3. Garnatxa d’Empordà, Celler Marià Pagès

Insòlits

1. Tripolar dolç 2021, Celler RIM

2. La Curuba blanc 2022, La Natural

3. Querroig negre 2022, Somni d’istiu

Les 5 peces d’Upcycling Bottles dissenyades per als Premis Arrels del Vi 2023 que s’han lliurat als guanyadors valoren la indústria vitivinícola i surera, i la geografia, la cultura i la història del nostre territori, concretament d’Empúries.

Els vins guanyadors es podran tastar a la fira, el 3 i 4 de juny a Sant Martí d’Empúries. Arrels del Vi és una cita ineludible de l’agenda empordanesa per als amants dels excel·lents vins de la DO Empordà i del territori.