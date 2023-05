El festival Vívid sobre l’enoturisme de la Costa Brava ha tancat la desena edició amb una ocupació del 90,14%, la xifra més elevada fins ara. Al llarg del festival hi han participat 1.866 persones, tot i que es va haver de suspendre la mostra del Vi de la DO Empordà que s’havia de fer a Roses (Alt Empordà) a causa del mal temps. Es tracta de l’activitat més multitudinària que cada any es fa al Vívid i que hi participen unes 600 persones. Aquest any de la seixantena de propostes que hi havia en el festival, 43 d’elles han exhaurit les localitats. Segons dades del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el 72,15% dels participants del Vívid són de les comarques gironines, mentre que el 27,12% provenen de les comarques de Barcelona.

El festival Vívid ha tornat a omplir de propostes enogastronòmiques tot el mes d’abril amb esmorzars entre vinyes, tastos en llocs excepcionals, maridatges de vins de l’Empordà amb productes del territori i caminades amb tast de vins són algunes de les activitats que s’han fet per aquesta desena edició que ha tancat amb un rècord d’ocupació, arribant al 90,14%. Al llarg de totes les propostes el Vívid ha aplegat 1.866 persones, un dels anys amb més participants. A més, a causa del mal temps es va suspendre la mostra del vi de la DO Empordà que cada any es fa a Roses durant el Vívid i que aplega a uns 600 visitants. Aquesta és l’activitat que habitualment congrega més persones. Les activitats que han tingut més ocupació aquesta desena edició són els esmorzars entre vinyes, els maridatges de vins de l’Empordà amb productes locals i les rutes de vi i natura. Per altra banda, l’activitat ‘Floració des de l’aire’ es va ajornar per mal temps i el celler Empordàlia ha reprogramat el dissabte 3 de juny. Visitants de Girona i Barcelona Sobre el perfil de visitant, el Patronat de Turisme ha destacat que el 72,58% dels participants del Vívid són residents a les comarques gironines, mentre que el 27,12% provenen de Barcelona. Per ciutats, les que més públic han aportat al festival enoturístic són Girona, Figueres, Barcelona i Roses. Per altra banda, el patronat destaca que el 46,4% dels visitants eren parelles i el 41,7% anava amb amics. Només un 8,6% eren famílies. Per franges d’edat, els adults d’entre 50 i 70 anys són els que predominen el festival, ja que representen el 48% de tot el públic. Un 60% de les persones també han explicat que s’han quedat a dinar o sopar a la zona després de participar en alguna de les activitats del Vívid i un 12,6% ha pernoctar a la Costa Brava arran del festival. Aquestes dades posen de manifest l’impacte econòmic que té el Vívid en els sectors de la restauració i l’hostaleria abans de l’inici de la temporada turística a la Costa Brava.