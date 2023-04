Ningú diria que era passada la mitjanit quan els plats van començar a arribar a la taula més VIP que s’ha vist en molt temps en un restaurant barceloní. Com si avui no tingués el primer concert de la seva gira europea, Bruce Springsteen es va asseure a sopar amb els seus amics Barak Obama i Steven Spielberg i les parelles de tots tres al restaurant Amar Barcelona disposats a un selecte tiberi on no van faltar la gamba vermella XXL de Roses i alguns dels plats distintius del xef Rafa Zafra.

El grup va refusar finalment utilitzar el menjador privat de 40 metres quadrats i, aprofitant que a aquelles hores només quedaven ja un parell de taules ocupades, va voler sopar en el principal, al fons, al costat de la xemeneia. Va ser un àpat a la carta, tot i que deixant-se aconsellar en tot moment. És més que possible que l’elecció del restaurant es degués a la recent visita a l’Amar del prestigiós cuiner José Andrés –tota una institució als EUA, juntament amb els germans Adrià–. En va quedar tan encantat que amb tota probabilitat el devia recomanar a Obama, amb el qual té relació.

Cuina mediterrània

El fet és que el grup va disfrutar molt amb el repertori de plats. Al restaurant que es defineix per «un sentiment intens d’amor pel mar Mediterrani, per Barcelona, la seva cultura i gastronomia» van començar prenent uns ibèrics, anxoves amb coca fullada amb alvocat i una selecció d’ostres.

Van passar després a degustar dos plats amb el segell Zafra: la torrada de pa brioix amb mantega i caviar, i el famós biquini de salmó fumat i caviar. No hi van faltar les gambes de Roses XXL que selecciona com ningú la casa (un dels socis, Anna Gotanegra, és propietària també d’Estimar, a Roses, Barcelona i Madrid), abans d’arribar a dos plats de l’apartat de receptari català: mongetes de Santa Pau amb còdol de tonyina i cansalada viada ibèrica i pesolets amb tripa de bacallà, bull negre i tòfona de primavera.

Com a principals, també compartits, van optar per llenguado a la meunière clàssica i un exclusiu plat fora de carta de carn de wagyu. No van perdonar les postres, amb una selecció de torrada XXL amb gelat del seu embegut, pastís de xocolata amb galeta salada de torró, pastís de formatge tebi i fruita alegre.

Per beure no van fer maridatges, sinó que van optar per regar tot el tiberi amb un mateix vi blanc: Sierra Cantabria Rioja.

El personal de la sala es va sorprendre per l’afabilitat del grup, que es va sentir com a casa. Fins al punt que Obama, tenint en compte l’horari gairebé ‘afterhours’, va acceptar de bon grat fer-se una foto de record amb els seus amics i l’equip del restaurant, agraint el tracte i la vetllada.

Van marxar a les tres de la matinada, difícilment directes al llit...