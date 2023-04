Aquest matí s’ha fet públic a l’Aula Gastronòmica de Roses el nom dels establiments guanyadors del premi Millor Tapa de la Ruta de les Tapes de Roses 2023: Stop Bar ha estat el primer classificat en la votació popular, mentre que Casa Paco s’ha fet amb la primera posició en la votació del jurat professional. La Ruta de les Tapes 2023 ha servit 200.000 tapes al llarg dels 10 dies que durà la campanya gastronòmica, celebrada entre els passats 17 i 26 de març.

La proposta “Niu de patata palla, emulsió de patata, ou escalfat oli de tòfona i coral xip” de Stop Bar, ha estat l’escollida com a millor tapa en l’apartat de votació del públic assistent a la Ruta de les Tapes. Enguany, s’han recollit un total de 5.387 vots vàlids a través dels dos sistemes habilitats per a l’emissió de vots: una aplicació mòbil i la recollida de butlletes en paper. Per la seva banda, el jurat professional de la present edició, present a l’acte i format per l’assessora gastronòmica Àgata Alberó, la nutricionista i instagramer Anna Torelló i l’assessor gastronòmic Jordi Àvila, ha atorgat la primera posició al "Trinxat de galta Duroc amb reducció de garnatxa i poma de l’Empordà" de Casa Paco.

L’acte ha finalitzat amb el sorteig, entre totes les persones que van participar durant la ruta en el concurs emetent els seu vots, de 5 premis consistents en un talonari nominal per gaudir gratuïtament de totes les tapes de l’edició 2024. Els guanyadors i guanyadores han estat: Natalia91, Laia Ferrer, Pere Pau Pérez, Martín Coronado i Dirk Leen.

En finalitzar l’acte, el regidor de Promoció Econòmica de Roses i els tres membres del jurat s’han desplaçat als dos establiments guanyadors per fer-lis entrega dels guardons que els els acrediten com a guanyadors de l’edició 2023 de la Ruta de les Tapes.