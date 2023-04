El xef Fabrice César i la cap de sala Montse Carné ens ofereixen una proposta culinària que ens permet gaudir dels cinc sentits amb la seva bistronomia de mercat. El restaurant del carrer Enric Serra gaudeix del segell Bib Gourmand de Michelin des de 2014. Ofereix una carta variada i menú diari al migdia per 25 euros. També disposa del menú bistronòmic i el de degustació amb propostes que no us deixaran indiferents.

La Gruta Adreça: Carrer Enric Serra, 44. L'Escala

972 776 211 Horari: Obert de dimarts a dissabte,de 12.30 a 15.15 i de 20 a 22 hores

Obert de dimarts a dissabte,de 12.30 a 15.15 i de 20 a 22 hores Web: www.restaurantlagruta.com