Del 18 al 28 de maig Comerç Figueres Associació en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres, organitzen la 2n Ruta de la Tapa Surrealista on participen un total de 20 establiments d’hostaleria de Figueres participen.

Els establiments han preparat una tapa d'inspiració del geni de Figueres maridada amb una copa de vi de l'Empordà a un preu de 4 euros. Dos d’aquests restaurants ens oferiran menú a 35€. D'aquesta manera la gastronomia es converteix en un motiu més per visitar la zona i endinsar-nos una mica més en l'univers surrealista. La capital de l’Alt Empordà pot ser un cop més, el destí de la nostra escapada cultural, gastronòmica i comercial.

Els 20 bars, restaurants, pastisseria i carnisseria participants a Figueres són Càlid Cafè, Moma 33, Cafè dels Tints, El cafè del Casino, Can Jordi, , Lizarran, Sentits Gastrobar, Txot’s Figueres, Can Jeroni, Restaurant Gigi, Dynàmic, El Maia, Tony’s Figueres, Racó de la Xeli, el Meson Asador, Serraplà, Bràsic, El cafè Paris, Tall Dolç i el Pillo Pollo Figueres.

Per acabar de motivar una mica més a tots els que estiguin pensant a gaudir de la 2n Ruta de la Tapa Surrealista de Figueres, s’ha organitzat un sorteig entre els usuaris que votin el millor restaurant. Per participar activament en aquest sorteig, els usuaris trobaran a tots els restaurants un QR per poder votar el seu restaurant preferit. Entre tots els que votin es farà sorteig de dos sopars per a dues persones a triar un dels 3 restaurant guanyador de la Ruta i gràcies a la col·laboració dels Amics dels Museus Dalí, dues entrades pel Teatre Museu Dalí.

Paral·lelament, amb els vots dels mateixos clients hi haurà tres premis pels tres millors restaurants en forma de vals regal per consumir als comerços associats de Comerç Figueres (800, 500 i 200 euros).

A més, mitjançant un segon QR es podrà visionar des del mòbil la ruta completa a Google Maps dels bars i de les botigues geolocalitzades mostrant els que es troben més prop del consumidor, la distància i com arribar. La iniciativa es completa amb el repartiment de 5000 llibrets entre l’Oficina de Turisme i tots els establiments participants on es podrà consultar tota la informació necessària per a gaudir al màxim d’aquesta campanya gastronòmica: imatge de l’establiment, ubicació, horaris i els QR per participar en la votació del millor restaurant i el QR de la Ruta de completa de la Tapa. El llibret també es podrà descarregar des del web www.rutadelatapasurrealista.cat.