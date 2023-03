Buidarem el contingut de iogurt en un recipient petit per poder utilitzar-lo com a mesura per elaborar el pa de pessic. També, escalfem el forn a 180 graus. En un bol gran, hi afegirem les dues mides de sucre juntament amb els ous i ho batrem tot fins a aconseguir una textura escumosa. Després afegirem el iogurt i l’oli fins a tenir una massa homogènia i sense grumolls. Sobre aquesta barreja, tamisarem la farina i el llevat perquè s’integrin bé tots els ingredients. Finalment, afegiu el cacau a la barreja i aboqueu-lo sobre el motlle, que prèviament haurem untat amb mantega perquè no s’enganxi la massa. Aquesta barreja la cuinarem al forn durant 30 minuts. Per comprovar que està ben cuinat es pot fer la prova de l’escuradents, que consisteix a introduir un escuradents i, si surt net, el pa de pessic està cuinat.