El Castell Peralada Restaurant ha estat guardonats un Sol reconeixement que concedeix la Guia Repsol anualment en la gala que s'ha celebrat aquest diluns a Alacant. Segons la prestigiosa guia gastronòmica, el restaurant que lideren Javi Martínez a la cuina i Toni Gérez a la sala "destaca per les seva sòlida proposta amb una marcada identitat pròpia". La guia destaca l'aposta que han fet per posar al dia i donar un nou aire al receptari de la cuina empordanesa i posa de relleu la feina de Gerez com a sumiller. En la mateix gala i, amb idèntica valoració, també s'ha reconegut el Bo.TiC de Corçà (Baix Empordà) amb Albert Sastregener a la cuina i Cristina Torrent a la sala.Enguany, la guia Repsol 2023 ha coronat els restaurants Corral de la Morería (Madrid) i Maralba (Almansa) amb tres sols en una edició plena de distincions, ni més ni menys que 101 comptant amb els dos ‘trisolejats’. Hi ha 18 establiments que arriben als dos astres i 81 que n’estrenen un. I, per si no fos prou, a la llista s’han afegit 248 nous recomanats. Reflex, segons els seus inspectors, de l’«excel·lent moment de la gastronomia espanuyola».

Segons Repsol, tant Corral de la Morería com Maralba serveixen «una cuina serena i emocional, que indaga en la tradició i encoratja al descobriment del sabor més agradable».

«Plats memorables»

En el primer, «el cuiner basc David García elabora plats memorables en els quals trena els seus propis orígens amb els d’aquest temple del flamenc que troba la seva millor harmonia en un celler de més de 1.200 referències del Marco de Jerez atresorat per Juanma del Rey».

Per la seva banda, «Fran Martínez fa 20 anys que defensa a Maralba una cuina que uneix dos territoris aparentment oposats: La Manxa i el Mediterrani. Una proposta que juga amb les arrels manxegues i la frescor dels peixos del Llevant. Al seu costat, Cristina Díaz, la millor sommelier d’Espanya el 2022».

«Una marcada identitat pròpia»

Diu la guia Repsol 2023 que els nous dos sols «destaquen per les seves sòlides propostes amb una marcada identitat pròpia». Per ordre alfabètic, són aquests: Ambivium (Peñafiel), Amelia (Sant Sebastià), Bo.TiC (Corçà), Castell Peralada (Peralada), ConSentido (Salamanca), Deessa (Madrid), El Lago (Marbella), Garena (Dima), Hika (Villabona), Mantúa (Jerez de la Frontera), Montia (San Lorenzo de El Escorial), Nub (Costa Adeje), O Camiño do Inglés (Ferrol), Oba- (Casas-Ibáñez), O’Pazo (Padró), Rekondo (Sant Sebastià), Umiko (Madrid) i Voro (Capdepera).

A Catalunya, estrenen un sol Repsol els barcelonins Aleia, Atempo, Come, Enigma, Granja Elena, Pur i Slow and Low, així com a Er Estrangèr (Viella i Mijaran, Lleida) i Quatre Molins (Cordunella de Montsant, Tarragona).

Hi ha hagut més distincions. Els restaurants Culler de Pau (O Grove), La Finca (Elx), Molino de Alcuneza (Sigüenza) i Finca Alfoliz (Aljaraque) han rebut un Sol Sostenible per la seva lluita contra el canvi climàtic i l’ús responsable del producte.

Sol d’Honor per a Hilario Arbelaitz i Abraham García

A més, Hilario Arbelaitz, de Zuberoa (tres sols, a Oyarzun) i Abraham García, de Viridiana (dos sols, a Madrid) han sigut distingits amb un Sol d’Honor per ser «referents al sector que, al llarg de la seva trajectòria, han aportat modernitat des del respecte i han deixat empremta en diverses generacions de cuiners».

«Arbelaitz, des del seu restaurant a Guipúscoa, ha defensat l’essència de la cuina basca de tota la vida, posant al dia receptes tradicionals. Amb una mirada moderna i oberta al món, Abraham García va ser el primer en posar en pràctica la cuina fusió a finals dels anys 70, quan encara ni s’havia inventat el terme».

713 restaurants distingits

Amb les noves incorporacions, són 713 els restaurants distingits a la Guia Repsol 2023 (43 amb tres sols, 164 amb dos i 506 amb un), a més dels 1.269 restaurants recomanats. Catalunya (105), Madrid (98), Euskadi (68), Andalusia (66), el País Valencià (58) i Castella i Lleó (58) són les comunitats autònomes amb més sols.

Tres tendències

La nova guia enalteix com a tendències l’aposta de cuiners que tornen al poble dinamitzant l’entorn, la cuina que crepita envoltada en el fum de les brases i l’amor entre fogons.

Xefs que tornen al poble

Entre els 81 restaurants que estrenen un sol, són molts els xefs que han decidit deixar enrere la voràgine urbanita i apostar per la tornada al poble per cuinar el seu somni. Jorge Asenjo, que va canviar Sant Sebastià per un mas a la vall d’Atxondo (Biscaia) per muntar Erro; Carlos Oyarbide, quarta generació d’una saga de cuiners que va portar Zalacaín a dalt de tot i que ha tornat a San Adrián (Navarra) per obrir la seva pròpia casa, Carlos Oyarbide Bistronomiko; Carlos Fernández (Kàran Bistró, a Pozoblanco, Còrdova); Pedro Aguilera (Mesón Sabor Andalúz, a Alcalá del Valle, Cadis), Manu Franco (La Casa de Manolo Franco, a Valdemorillo, Madrid), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alacant), Dámaso Navajos (La Posada del Laurel, a Préjano, la Rioja), José Antonio Medina (El Coto de Quevedo, a Torre de Juan Abad, Ciudad Real) i els germans Hernández Talaván (Versátil, a Zarza de Granadilla, Càceres).

Parelles entre fogons

L’amor entre fogons, amb parelles que combinen sala i cuina com un tàndem perfecte, és una altra de les tendències que trasllueix el nou llistat de sols. Per exemple, Mary Fernández i Mon López, d’El Mesón El Centro (plaça de Cupido del poble asturià de Puerto de Vega); Marco Antonio Iniesta i María Egea, de Frases, que van obrir el seu restaurant un 14 de febrer en el centre de Múrcia; Albert Sastregener i Cristina Torrent, de Bo.Tic (Corçà, Girona); Carito Lourenço i Germán Carrizo, de Fierro (València); Fernanda Fuentes i Andrea Bernardi, de Nub (Tenerife); Daniel Malavia i Roseta Félix, de Fraula (València); Mario Sánchez i Charlotte Finkel, de Comparte Bistró (Madrid); Jorge Lara i Jasone San Martín, de Goralai (Saragossa), i Fran Martínez i Cristina Díaz, de Maralba (Almansa, Albacete).

L’ús de les brases

La graella i l’ús de les brases són presents a les cuines d’un grapat de nous sols. O’Pazo (la Corunya), Hika by Roberto Ruiz (Guipúscoa), La Milla Marbella (Màlaga), El Secreto de Chimiche (Tenerife), Essentia (Conca), Pur (Barcelona), Lana (Madrid), Tavella (València), Laia Erretegia (Guipúscoa), Mandukar (Badajoz) i Hamarratz (Guipúscoa).

Sopar de gala 100% femení

Els guardons s’han donat a conèixer en una gala a l’Auditori de la Diputació d’Alacant conduïda per la còmica Sílvia Abril, que ha muntat un restaurant a l’escenari perquè els cuiners i cuineres guardonades canviessin els seus papers per un dia i es convertissin en els clients. Com a final de festa, les cuineres amb Sols del País Valencià han preparat el menú posterior a la gala. És la primera vegada que en una gala de premis gastronòmics se serveix un menú elaborat íntegrament per cuineres.