Vins Estela és un referent en la distribució de vins al major a les províncies de Girona i Barcelona. En el seu local situat a Figueres, podeu trobar una àmplia selecció de vins, escumosos i licors de bodegues de la més alta qualitat, nacionals i internacionals.

El seu catàleg compta amb referències de quaranta denominacions d’origen d’arreu de l’Estat espanyol i l’estranger i una selecció de vuitanta proveïdors. Així els seus clients poden escollir entre una àmplia gamma de productes i triar el que més s’adapta a les seves necessitats.

Des que es va crear l’empresa, sempre han volgut potenciar i impulsar els vins de la comarca empordanesa, tal com explica Joan Estela: «D’ençà que vam engegar aquest projecte sempre hem lluitat per donar a conèixer els cellers de la nostra comarca i posar-los en valor».

En aquesta línia, en el seu catàleg trobem un gran nombre de bodegues empordaneses com: La Vinyeta, Vins de Taller, Celler Arché Pagès, Castelló & Murphy, Cellcer Màs Patiràs, Celler Mas Pòlit, Pere Guardiola, Martí Fabra, Maset Plana, JOC, Mas Geli. I, per altra banda, també serveixen la marca d’oli Olis Ylla amb denominació d’origen Empordà. Tanmateix, també podem trobar vins de les Denominacions d’Origen de la resta de Catalunya com Penedès, Montsant, Priorat i Cava, entre d’altres.

En cartera també tenen vins de la resta d’Espanya amb denominacions d’origen tan conegudes com: La Rioja, Rías Baixas, Rueda, Ribera del Duero i Jerez, entre altres. També hi trobarem denominacions d’origen internacionals; nou de França, una d’Itàlia i una austríaca.

Però a Vins Estela no només ofereixen vi, també podeu optar per altres tipus de begudes com la cervesa CDR de Roses, rom, tequila, ginebra de la Vall d’Aran, ginebra de la bodega Quevall i tota mena de licors i ratafia.

Per consultar tot el seu catàleg podeu entrar a la seva pàgina web. L’empresa és activa a xarxes i podeu assabentar-vos de totes les novetats a través del seu Instagram @vins_estela.