El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu "mantenir les vendes" de panellets artesans i no preveu un encariment generalitzat malgrat la inflació.

En un comunicat fet públic aquest dilluns, el Gremi calcula que, durant els deu o dotze dies que durarà la campanya de Tots Sants, es vendran prop de 250.000 quilos de panellets artesans en tota Catalunya, una xifra semblant a la de l'any passat.

El fet que l'1 de novembre coincideixi en dimarts facilitarà els desplaçaments a segones residències i beneficiarà també les pastisseries de fora de les grans ciutats, afegeix el Gremi.

Els pastissers no preveuen un encariment dels panellets artesans al nivell de la inflació malgrat l'escalada de preus de l'energia i les matèries primeres que està afectant el sector.

El pinyó, malgrat el seu alt preu, no ha sofert un encariment, però ingredients com els ous o el sucre han doblat els preus en els últims mesos, i també s'ha disparat el cost de la llum o el gas que es necessiten per mantenir els forns a altes temperatures durant la cocció dels panellets.

El president del Gremi, Antoni Bellart (Pastisseria Triomf), ha recordat que "per a una pastisseria mitjana, la factura de la llum ha passat d'uns 2.000 a entre 4.200 i 4.800 euros, i això, sumat a la incertesa sobre els costos energètics en el futur, ha fet que alguns ja hagin hagut de baixar la persiana".

"Els pastissers pràcticament no podem repercutir la pujada de costos en el preu dels nostres productes artesans, com fan molts altres sectors, perquè no som un producte de primera necessitat i perdríem vendes", afegeix Bellart.

Adverteix Bellart que alguns supermercats i cadenes de forns-cafeteries que venen brioixeria industrial ofereixen panellets de patata a preu de panellet artesà fet amb massapà (pols d'ametlla, ou i sucre).

El panellet clàssic de pinyons continua sent el més venut amb diferència -el Gremi calcula que tres de cada 4 panellets venuts són de pinyons- i els d'ametlla, de coco, el bolet (massapà flamejat), el de castanya o el de cafè són altres clàssics.

En el seu intent per innovar, s'han incorporat panellets amb gust de plàtan, gerds, cítrics, de figues, quadrats o amb noves formes vinculades a Halloween (carabasses, fantasmes, calaveres).