A la plaça de l’Església de Roses, el Molí d’Oli d’en Jordà fa la molta de forma tradicional, amb premsa i cofins. El resultat és un oli contundent amb aquell gust de tota la vida, que evoca els olivars de cap de Creus, esperrucats pel vent de tramuntana i llevant. Té publicat a Instagram «cinc coses que has de saber per fer el teu oli» on aconsella: «Porta l’oliva fresca: de seguida que les tinguis collides, porta-les al trull».

La darrera innovació ha estat presentada enguany, obra de la Societat Agrícola de Siurana, que ha ampliat i modernitzat el trull per moldre les olives de producció pròpia i ecològica, a més d’oferir el servei de molta a particulars, que poden moldre les olives el mateix dia i així complir aquell precepte: que passi el menor temps possible entre la collita i la molta, per tal que oli sigui l’or líquid. L’anomenat «Or groc de l’Empordà».