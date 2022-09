Un any més, Castelló d’Empúries i Empuriabrava es preparen per acollir l’EmpuriaTApes, proposta que dona el tret de sortida aquesta setmana, i que enguany comptarà amb la participació de 37 restaurants i bars del municipi. Així doncs, en total seran 37 les propostes gastronòmiques que es presentaran, i totes elles tindran un preu de 3 euros, i aniran acompanyades d’una beguda.

La que serà la sisena edició de l’EmpuriaTApes començarà aquest divendres, 30 de setembre, i s’allargarà fins al 12 d’octubre. En aquestes dates, tothom podrà recórrer lliurement els establiments participants i tastar les tapes. A més, enguany es presenta una novetat, i és que es comptarà amb la participació d’un jurat professional, del qual no s’ha donat a conèixer la identitat amb l’objectiu que passi desapercebut, ja que valorarà les propostes presencialment.

Paral·lelament, i seguint la línia de la darrera edició, aquest any es proposa un concurs de tapes obert a tothom que pretén que els comensals siguin crítics gastronòmics que valorin amb un codi QR les tapes que degustin. D’aquesta manera, s’entrarà a formar part d’un sorteig on es podrà guanyar diversos premis, com poden ser un menú per a dues persones en alguns restaurants participants de la proposta, entrades gratuïtes per als museus i espais emblemàtics de la vila, o un passeig en vaixell pels canals d’Empuriabrava, entre altres.

Tanmateix, des del consistori, es destaca que enguany el certamen presenta una gran diversitat culinària, fet que es valora com una mostra de la pluralitat gastronòmica que hi ha al municipi. «No em cansaré de reivindicar la diversitat de restaurants i tipus de cuina que tenim i la qualitat que hem assolit els últims anys en l’àmbit gastronòmic», manifesta l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell.

A més, des de l’Ajuntament es mostra satisfacció per la celebració de l’activitat, no només perquè ja és tot un clàssic, sinó pel que suposa per al municipi. «L’EmpuriaTApes està plenament consolidada», ja que «cada any són moltes les persones que ens visiten i que coneixen nous locals gràcies a aquesta proposta», explica Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica i Comerç.