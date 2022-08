El Peralada Resort aposta per continuar creant un espai únic on es pugui gaudir d’experiències memorables. Aquesta visió de conjunt de les diferents propostes a Peralada harmonitza perfectament amb la figura de Paco Pérez, un xef amb quatre estrelles Michelin.

El vincle entre el xef llançanenc i Peralada es va iniciar fa un parell d’anys amb la direcció gastronòmica del Resort i els restaurants Shiro als Jardins del Castell i l’Olivera a l’Hotel Peralada i també amb el disseny de menús per esdeveniments especials al Resort. Aquesta col·laboració es completa aquest estiu amb la direcció gastronòmica del nou Celler 1923 Wine Bar.

El xef Paco Pérez i el seu equip han posat en marxa, aquest estiu, els nous menús i les noves cartes dels restaurants del Peralada Resort. La nova proposta d’estiu del Shiro by Paco Pérez reflecteix l’extraordinari viatge d’inspiració del xef que el va atreure a l’Àsia. Un mercat a Tòquio, l’aroma dels carrers de Singapur o Bangkok, el picant de Hanoi o la cuina d’avantguarda de Seül.

Sabors que predominen i et transporten a terres llunyanes amb una proposta informal però única. Amb plats destacables com l’Amanida Thai amb llagostins, el Xili-Llamàntol o el tàrtar de Wagyu amb caviar.

Restaurant l’Olivera

Situat a l’Hotel Peralada de cinc estrelles, el Restaurant l’Olivera by Paco Pérez presenta la seva carta d’estiu respectant l’essència de la cuina empordanesa però amb una visió avantguardista a partir dels millors productes de proximitat. Ofereix una experiència culinària que amb paraules del cuiner es resumeix com: «L’Olivera és el reflex de la nostra cultura, la nostra manera d’entendre i expressar el nostre territori».

Plats tradicionals com els llagostins a l’allet, els arrossos de llamàntol i de gamba i plats de peix com el Roger a la seva munière i espàrrecs verds o el Pollastre de corral al seu suc, bolets maitake i moniato completen una carta on es mimen els productes de qualitat i de proximitat.

L’Olivera by Paco Pérez continua oferint els seus esmorzars de bufet personal amb embotits locals, els formatges catalans o els sucs i fruita fresca de temporada i una selecció increïble de melmelades juntament amb l’assortiment de pans, el croissant de mantega com també l’irresistible mini xuixo de crema.

També és obert el Garden Bar amb propostes fresques i estiuenques per poder degustar a peus de la piscina de l’Hotel. Amb un assortiment de tapes variades i entrepans com la Burger Club Peralada o el Bao de brisket en salsa tàrtara i plats de pasta fresca d’estiu, sense oblidar els postres i gelats.

El Celler 1923 és el nou espai gastronòmic dirigit pel xef Paco Pérez i ubicat dins el nou Celler de Perelada. La seva proposta es basa en platets de cuina tradicional empordanesa, com es feien l’any 1923, maridats amb els vins de Peralada. La proposta engloba taules d’embotits casolans, amanida de l’hort de Peralada i cassoletes de l’avià com les mandonguilles de sípia i duroc i el famós pollastre de pagès amb escamarlans i picada amb xocolata i finalitzem amb els postres tradicionals, com son, el flam amb nata, el mató amb mel i la crema catalana.

També s’inclou en la carta del Celler 1923 Wine Bar una selecció de diferents formatges de proximitat realitzada per l’expert cap de sala Toni Gerez.