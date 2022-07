Els London Honey Awards és un dels concursos amb més influència internacionalment dins del món de l’apicultura i el dissabte 9 de juliol van guardonar l’explotació Ribera Gironell de Vilamaniscle amb la medalla de platí, el màxim guardó que atorguen, per la seva Mel de Milflors de l’Albera. La família Ribera Gironell explica que es tracta «d’un reconeixement a l’esforç de tot l’any per tenir cura de les nostres abelles» i asseguren que «el premi no és per a nosaltres, és per a la flora de l’Albera i per a les abelles que n’han recol·lectat el pol·len, ja que en aquest cas l’apicultor té la feina de facilitar a les abelles, però són elles les que fan la mel fent que sigui un producte totalment natural».

No és la primera vegada que aquesta mel produïda a l’Albera rep un reconeixement per part dels London Honey Awards. L’any 2019 ja van rebre’n la medalla d’or. Per a poder participar en aquest concurs hi ha un jurat d’experts a escala internacional que primer duen a terme una analítica convencional de les mels. Si se supera aquesta fase es pot presentar la mel al concurs i és quan es duu a terme una anàlisi organolèptica a cegues en què tenint en compte la textura, l’aroma, l’aspecte i la sensació de la mel al paladar es dona una puntuació. «Es valora dels 0 als 100 punts, l’or és a partir de 90 i el platí de 95 i la nostra mel ha obtingut 95,5 punts» exposen des de la família, la qual es mostra orgullosa d’aquest premi que reben tan poques mels. Els Ribera Gironell estan convençuts que «la flora de l’Albera és el que ha fet especial la nostra mel perquè no hi ha cap més secret que la situació dins d’aquest espai d’interès natural on les nostres abelles hi troben bruc, ginesta, farigola, romaní, timó...». I és que aquesta explotació de mel no aplica cap mena de procés més enllà de la pròpia recol·lecció i envasat d’aquest or líquid i això «li dona la qualitat i aquest punt especial que han valorat a Londres. De fet, nosaltres tenim com una cosa habitual que no pateixi cap tipus de manipulació i fins i tot ens sorprèn que ens donin un premi», diuen des de la família. La setena generació Aquesta medalla de platí és tot un reconeixement a l’esforç de tota la família, ja que durant set generacions han estat produint mel fins a arribar a Pau Ribera, qui se’n fa càrrec actualment. A la seva pàgina web hi mostren una imatge del seu besavi en què se’l pot veure treballant precisament en un rusc i s’hi pot veure l’evolució d’aquest ofici, pel fet que «ara anem protegits amb uns vestits especials, guants, caretes... i ell anava a cos, sense protecció» relaten els Ribera Gironell. Durant totes aquestes generacions, el nombre de ruscs ha anat variant, tot i que sempre ha oscil·lat entre els 100 i els 500, i ara en tenen 300. «Sempre hi ha problemes de si les abelles moren, però sempre hi ha algú a la família que li interessen i vas dient una mica més una mica més i així arribem fins a l’actualitat», comenten des de la família. El canvi climàtic també ha afectat la producció de mel, quelcom que han viscut en primera persona en aquesta família i, en aquest sentit, afirmen que abans «les abelles començaven a treballar el mes de març i acabaven el juny, ara tot s’ha avançat un mes i mig i inicien la seva feina el gener i acaben a l’abril» quelcom que ha obligat a adaptar-se a aquest procés.