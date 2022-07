El Restaurant Els Pescadors de Llançà repeteix entre els millors d’Europa

El restaurant Els Pescadors de Llançà torna a figurar entre els restaurants més valorats d’Europa per part d’Opinated About Dining (OAD). Aquest és l’únic sistema de classificació de restaurants elaborat a partir de les ressenyes i opinions fetes per més de 6.000 comensals experimentats registrats a aquest web dirigit pel novaiorquès Steve Plotnicki.

Entre les diferents categories de les llistes OAD, destaca el Top 150+ European Restaurants, on el restaurant Els Pescadors, liderat pel xef Lluís Fernández Punset i el seu equip de cuina, apareix en la 117a posició. A la llista també hi són els establiments gironins El Celler de Can Roca (26è) i Ca l’Enric (39è). El restaurant altempordanès es manté com a un dels indiscutibles d’aquesta guia gastronòmica després de repetir presència els darrers anys de manera consecutiva. Fundat l’any 1978 pels pares de l’actual xef i la cap de sala, la seva germana Maria Àngels, Els Pescadors de Llançà és un restaurant familiar de cuina marina que combina tradició, tècnica i una selecció acurada dels millors productes de cada temporada. Des de fa uns anys el restaurant s’ha especialitzat en elaboracions fetes amb Llagosta del Cap de Creus, un producte autòcton i selecte que només es pot degustar uns mesos l’any. El restaurant, compromès sempre amb el territori i la seva història, és membre del col·lectiu gastronòmic La Cuina del Vent, en la seva defensa i aposta pel producte, la qualitat, la proximitat i la sostenibilitat com a filosofia de cuina. «Estar en aquesta llista ens fa molta il·lusió i més perquè hi som de manera reiterada. Sempre procurem fer les coses bé, de manera honesta i seguint els paràmetres de la nostra cuina», explica Lluís Fernández. El restaurant llançanenc participa aquests dies, fins al 18 de juliol, a la campanya l’Escamarlà solidari dedicada la lluita contra l’esclerosi múltiple.