El restaurant tailandès Pattaya d'Empuriabrava ha estrenat una nova ubicació, al sector Aeroclub, just a tocar l'entrada principal de la marina residencial, a la zona comercial de davant de l'edifici de serveis. L'establiment dirigit pel xef Hut és un referent de la cuina thai a l'Alt Empordà, des de fa anys. El nou local disposa de diversos menjadors interiors, decorats amb ambientació asiàtica, i una acollidora terrassa exterior.

La seva proposta gastronòmica és molt extensa i variada, amb menú de migdia i nit, i en la qual no hi falten les especialitats més conegudes de la casa, tant al vapor com dels fogons tradicionals tailandesos. Al restaurant Pattaya hi podrem trobar un bon assortit de sopes, entrants calents i freds, carn i aviram, peix i marisc, arròs, pastes i llegums o broquetes a la brasa, tot plegat acompanyat per les sales i condiments que han fet famosa aquesta gastronomia.

En el restaurant Pattaya podreu degustar la piràmide Neua nan tok per a dues persones, la sèpia picant amb alfàbrega, el brou de vuit tresors, el Kheng kiawan de vedella o el Phat phet d'ànec amb llet de coco, entre moltes altres propostes de l'equip del xef Hut.

Restaurant Pattaya

Adreça: Aeroclub, 4. Empuriabrava.

Telèfons: 972 453 078 / 650 172 868