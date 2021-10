El restaurant Set de Tapes ha estat escollit entre les persones que van completar la 10a Ruta de la Tapa de l'Anxova de l'Escala com a millor tapa d'aquest any, mentre que el restaurant Mas Concas s'ha endut el premi a la més original.

En aquesta edició s'han servit un total d’unes 26.000 tapes entre els 23 establiments que participaven a la ruta.

El rànquing a la millor tapa l'ha encapçalat el restaurant Set de Tapes, seguit en segon lloc pel Dell’arte i, en tercer lloc, empatats a punts, pel Gotim i la Placeta.

Pel que fa a la classificació com a tapa més original, el vencedor ha estat el Mas Concas, seguit de Set de Tapes i Neus Mar.

D'altra banda, aquest matí s'ha fet un sorteig per repartir els diferents premis que hi havia per a les persones que han completat el total de la ruta, han fet totes les tapes del nucli antic o totes les de fora del nucli antic. Els guanyadors han estat:

Ha fet la ruta completa: Suli Pulido Chica.

Provar les 15 tapes de locals del nucli antic: Ivone Pagès Catlà, Guillem Pous Marisch i Marta Tomàs Arnau.

Segellades les tapes de fora del nucli antic: Yolanda Berruezo Lamarca, Toni Orgaz, Maria Carme Roura Cervià, Marta Sabrià Ribas i Enric Bigas.

Finalment, el guanyador del premi del concurs de fotografia de la ruta a Instagram, ha estat per a l'usuari @costabravahotspots. S'havien penjat un total de 70 fotos amb les etiquetes #anxovadelEscala #visitlescala #lEscalaMardEmpuries.