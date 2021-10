El restaurant la Churraskita d'Empuriabrava amb la seva proposta de trufa de xocolata, cor de ratafia i mousse de dolç de llet, ha convençut el públic d'EmpuriaTApes, que l’ha convertit en la tapa guanyadora d’aquesta cinquena edició. El restaurant Ô DI Vin amb el medalló de filet-mignon al xoriç, acompanyat d’una croqueta de pernil ibèric, ha estat la segona tapa més ben valorada i la tercera posició de les tapes més votades l’ha ocupat el filet de salmó a la crema de gambes, del restaurant Ocean’s de l’Hotel Portofino.

Una novetat d’aquest any ha estat la valoració d’un jurat professional format per Salvador Jordà, de l’Hotel Restaurant Emporium; per Toni Gerez, del restaurant Castell de Peralada; i per Rafa Antonín, Chef Rafa (@rafuel55), influencer gastronòmic. El jurat ha concedit tres mencions especials a: La churraskita, O Di Vin i Capitán, amb la tapa tàrtar de salmó by Capitán. La valoració del jurat es va portar a terme d’entre les sis tapes que encapçalaven la llista de les més votades pel públic.

Aquest matí ha tingut lloc el sorteig entre les persones que han votat la millor tapa. En total s’han sortejat tres premis: un salt en tàndem a l’Skydive Empuriabrava; un vol al Windoor túnel del vent i un passeig en barca pels canals d’Empuriabrava, a més d’un menú per a dues persones per a tots els guanyadors en un dels restaurants que han participat en aquesta edició. Els guanyadors rebran un correu electrònic per informar-los de quin ha de ser el procediment per recollir el seu premi.

L'edició d'enguany d'EmpuriaTApes ha superat totes les expectatives tot i ser una edició encara marcada per la pandèmia. Amb la participació de 38 restaurants, 2 més que l'any passat però 20 menys que el 2019, s'ha assolit amb escreix el número de tapes venudes arribant a les 31.000, més del doble que en l'edició de 2019. També hi ha hagut un augment més que notable de les votacions per part del públic que ha passat de 2.800 votacions en l’edició anterior fins a 6.400 en aquesta. És el segon any que les tapes es poden valorar a través dels codis QR que cada restaurant participant posa a disposició dels comensals perquè facin la seva votació.

El departament de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries així com els restauradors que han participat enguany a la ruta de tapes es mostren molt satisfets. L’alcalde de Castelló d’Empúries Salvi Güell ha manifestat que l’èxit d’aquesta edició es deu a diferents factors però ha volgut destacar que “ el mèrit l’atribuïm sobretot a la qualitat dels restaurants del nostre municipi que cada any fan propostes més elaborades i obren un recorregut gastronòmic molt ric on es poden degustar tot tipus de cuines”

Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica, ha volgut agrair als restauradors que hagin participat i ha afegit que “estem molt contents de com ha anat aquesta edició i que hagi tingut tan bona acollida sobretot perquè sabem que és un gran esforç per als restaurants i més en aquests moments en què la pandèmia encara ens condiciona molt. Volem agrair aquells que han participat en totes les edicions però sobretot als valents d’aquesta edició i de la passada, perquè han estat anys molt complicats”.

Per últim, des de l’Ajuntament, s’ha volgut posar en valor el canvi de dates que ha coincidit amb la Ruta de l’Art, dues activitats que es complementen molt bé. La decisió de tirar endavant l’edició d’EmpuriaTApes 2020 , fent un canvi de dates, s’ha valorat molt positivament i es considera que va ser un encert que s’ha vist reflectit en la participació d’aquesta edició. El pont d’aquesta darrera setmana i el turisme de proximitat han afavorit també la bona acollida de la ruta de tapes d’enguany.