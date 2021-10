La Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries ha complert amb escreix les expectatives d’una nova edició destinada a fer gaudir el públic de l’art, la història i el patrimoni local. Els carrers s’han omplert de públic que ha aprofitat el bon temps i el pont del Pilar per apropar-se al municipi castelloní i admirar l’obra de més d’un centenar d’artistes que s’hi han congregat per mostrar el seu treball, en aquest gran museu a l’aire lliure que és la Ruta de l’Art.

Enguany, i com a novetat, la trobada ha servit per apropar la riquesa del món de l’art als estudiants de cinquè i sisè de les escoles Joana d’Empúries i Ruiz Amado que van aprofitar la jornada d’aquest dilluns passat, 11 d’octubre, per fer una visita guiada de la mà de la comissària de la Ruta, l’artista Anna Maria Constanseu. Els alumnes, que van estar acompanyats de dos professors, van poder gaudir de l’oferta dels diferents espais de la Ruta, que han estat disset en total.

Activitats paral·leles

Constanseu es mostra plenament satisfeta de la resposta fidel del públic que cada any visita la Ruta on predominen totes les tècniques de l’art, posant especial èmfasi en aquesta ocasió en l’escultura. L’artista destaca que tots els espais han lluït en aquesta edició com mai: «Tant els artistes com el públic, tothom em felicita, la Ruta està agradant molt». També les activitats paral·leles que habitualment complementen l’oferta de la ruta han estat molt ben acollides i han rebut una molta participació, com ara el concurs de dibuix RutaKids.

La Ruta va començar dissabte passat i s’ha allargat fins aquest dimarts 12 d’octubre. Els mateixos dies s’ha celebrat l’EmpuriaTapes amb la complicitat de bars i restaurants que ha permès unir iniciatives diferents, art i gastronomia, i complementàries a la vegada al municipi per garantir l’atractiu del municipi en aquesta època de l’any.