El restaurant Can Parera és conegut per la seva bona cuina casolana. L’èxit indiscutible d’aquest restaurant de Viladamat és l’elaboració dels plats al moment, amb senzillesa i una preparació excel·lent. La dedicació de Can Parera el fa un restaurant de referència de la gastronomia comarcal sense pretensions on poder gaudir d’un àpat com a casa, i també d’espectaculars esmorzars de forquilla i brasa.

El restaurant disposa d’un menú diari que es complementa amb una carta variada en la qual sobresurten els arrossos i on també hi podreu trobar fideuades, paelles, canelons, vedella amb bolets, peus de porc, xai al forn, musclos a la marinera o cargols, entre moltes altres propostes. L’espai, a peu de carretera, és de fàcil accés i compta amb aparcament amb nombroses places.

«A Can Parera ens agrada menjar bé. Per a nosaltres, menjar bé vol dir menjar de la manera més casolana possible plats de tota la vida, i volem compartir aquesta passió amb tots els nostres clients, ja sigui per menjar un menú ràpid al migdia o per gaudir en companyia dels nostres abundants i populars esmorzars de forquilla. Ens satisfà veure com els nostres clients gaudeixen de cada plat, de cada sabor, del bon ambient que es genera de manera espontània al nostre saló», diuen els seus responsables.