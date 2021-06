La Nit de Sant Joan és “nit d’alegria”, com cantava Joan Sisa. Una revetlla en què celebrem el solstici d’estiu i que està carregada de tradicions ancestrals. El foc, en forma de fogueres o de petards, és una de les seves principals manifestacions però no la única. També té les seves pròpies expressions gastronòmiques com les coques de Sant Joan, de recapte o de llardons... Unes propostes que mariden perfectament, entre d’altres, amb el cava.

Aquest vi escumós elaborat segons el mètode tradicional, també conegut com a méthode champenoise, és el protagonista aquest mes de juny a la bodega dels Supermercats Montserrat d’Empuriabrava i Castelló d’Empúries.

Per a l’elaboració del cava, s’utilitza una àmplia varietat de raïms. Els més habituals són el macabeu, xarel·lo i parellada. També s'utilitzen el chardonnay o pinot noir i, de manera menys extensa, subirat parent (malvasia). Per als caves rosats, les varietats de raïm negre garnatxa, monestrell i trepat. Fins a arribar a taula, és necessari un procés de doble fermentació. La primera, també coneguda com a fermentació alcohòlica, acostuma a tenir lloc a grans dipòsits d'acer inoxidable amb control de temperatura. La segona té lloc dins la mateixa ampolla que arriba al consumidor. El temps de criança varia entre els nou mesos dels mes joves, i el trenta-sis dels anomenats Caves de Paratge Qualificat.

Maridatge del cava

Els responsables dels Supermercats Montserrat expliquen que el temps de criança és una de les maneres de classificar els caves. L’altra depèn de la quantitat de sucre afegida en el procés de fermentació:

Brut Nature, de 0 a 3 grams naturals per litre, sense sucres afegits.

Extra Brut, fins a 6 grams de sucre per litre.

Brut, fins a 12 grams

Extra Sec, entre 12 i 17 grams

Sec, entre 17 i 35 grams

Semisec, entre 33 i 50 grams

Dolç, més de 50 grams

Un dels avantatges del cava és que marida perfectament amb tota mena de plats gràcies a la seva capacitat de netejar i refrescar el paladar a cada glop. Com la resta de vins, també necessita unes condicions mínimes per a la seva conservació. La temperatura ideal és d'uns 14 °C i amb una humitat ambiental del 50% per mantenir una bona hidratació del suro. Les ampolles s’han de desar en un lloc lluny de la llum solar directa i apartades de vibracions.

Els Supermercats Montserrat disposen d’una completa bodega on segur que trobareu el cava que millor s’adapti a aquesta revetlla o per a qualsevol altra ocasió. Us recomanem:

L’O de l’Origan Brut i Rosé

Recaredo Terrets Brut Nature Gran Reserva

Gramona Imperial

A.T. Roca Brut Res.

A.T Roca Rosat

Stars

Raventós Blanc de Blancs

Llopart

Freixenet Cuvé D.S

Juvé Camps

Anna de Codorniu

Mistinguet

Pretty Woman

Perelada

Els trobareu a Súper Montserrat al Sector Sant Mori 1 (Empuriabrava), Híper Montserrat al sector Sant Maurici 401 (Empuriabrava) i Súper Montserrat al Carrer Figueres, 22-26 (Castelló d'Empúries).