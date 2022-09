'Suro', el primer film de Mikel Gurrea, ha guanyat els premis de la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica (Fipresci) i també l'Irizar al cinema basc i el de l'Associació de Guionistes Bascos del Festival de Sant Sebastià 2022. La pel·lícula, rodada en català, competeix per la Concha d'Or, el màxim guardó del certamen cinematogràfic que es donarà a conèixer en una gala a partir de les 21h00. 'Suro' narra la història d'una parella interpretada per Vicky Luengo i Pol López que deixa la ciutat i es trasllada viure enmig del bosc per reactivar una explotació de suro. El llargmetratge es va rodar entre els municipis empordanesos de Darnius, Agullana, Maçanet de Cabrenys i Figueres i va comptar una desena d'actors no professionals.

La història explora les dificultats de les generacions joves, preocupades per l'ecologisme, la llibertat i la tolerància, per viure segons els seus ideals La producció, de Lastor Media i Malmo Pictures amb col·laboració amb Irusoin i el suport de l'ICEC, ICAA, EiTB i Europa Creativa Media, s'estrenarà als cinemes el 2 de desembre.