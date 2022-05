La col·laboració entre el Cineclub Diòptria, Museu de l’Empordà i el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Figueres ha permès la creació del Cicle audiovisual beques Agita 2019-2021. El contingut del qual seran els cinc projectes audiovisuals que van ser becats amb les Agita entre el període 2019 i 2021.

Les sessions seran a les 20.30 hores a la Sala Toni Montal de La Cate els propers quatre dimecres i seran gratuïtes.

L'11 de maig hi haurà projecció doble amb temàtica vinculada a la diversitat funcional. Per una banda, el projecte becat l’any passat El bosc de la Quimera, dirigit per Roberto Antonio Fernández Bernal. És una història protagonitzada per dos personatges amb diversitat funcional que mantenen una conversa en un espai idíl·lic on reflexionen envers la discriminació de l'opinió comuna sobre les seves característiques. Paral·lelament, es desenvolupa una acció totalment trencadora posant com a protagonista a Antonio, un jove amb Síndrome de Down. Amb la presència del director del curtmetratge i l’actor Alexandre Jordà.

Seguidament, un documental de Susanna Barranco, El silenci del Jonc, com a activitat paral·lela a la funció teatral Mare de sucre que es representarà dissabte 14 de maig al Teatre Municipal el Jardí programada per Figueres a Escena. En Jonc és un nen de quatre anys que viu a Barcelona. Va a l'escola, però el creixement intel·lectual progressa de manera diferent. El silenci del Jonc explorarà la vida quotidiana de diferents persones amb discapacitat intel·lectual de diferents edats: Jonc, Roger, Yasmina, Pepe, Mercè, Joan i Jordi. Ells ens permetran observar com és el seu dia a dia.

Els següents dimecres es projectaran la resta de projectes becats amb la presència de les respectives direccions, 18 de maig El cau, dirigit per Pere Solés; el 25 de maig, Aftersun, dirigit per Lluís Galter; i finalment La cuina dels homes, amb direcció de Sílvia Subirós, el dimecres 1 de juny.

Quedarà un film becat per projectar, Suro, dirigit per Mikel Gurrea, que per incompatibilitat de calendari s’haurà de posposar fins a la tardor.

Tota la informació, tràilers i reserva de localitats dels documentals es podran trobar al web www.cineclubdioptria.org dins l’apartat d’Actes especials.