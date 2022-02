La catifa vermella dels Premis Goya 2022 a València no només s'han inundat d'elegància, sinó també de petites picades d'ullet, com la que Macarena Gómez i el seu marit, Aldo Comas li han fet a Verónica Forqué. L'actriu, que va morir fa un mes, ha estat molt present a la gala en què tants companys de professiól'han recordat per ser una de les grans cares conegudes del cinema espanyol.

Aldo Comas ha lluït un esmòquing vermell d'Avellaneda, que ha portat al seu terreny convertint la jaqueta en un autèntic llenç, on hem pogut veure tota mena de colors, el nom de Verónica Forqué i paraules que reflecteixen la vitalitat i la llum que tenia l'actriu.

A la part posterior de la jaqueta, una declaració: "Verónica, eterna y mágica"

Una 'oda a la llum de l'art', així ho ha descrit Aldo Comas, una obra inspirada i dedicada a l'actriu morta recentment. "No només he volgut homenatjar-la a ella, sinó que és una oda a l'art, als que fem riure, als que posen color a la vida, en definitiva: és un homenatge a tots els que creem art en tots els sentits" remarca l'artista, mentre que Juan Avellaneda interpreta la peça com una reivindicació a la importància de realçar la llum i no pas la foscor que algunes vegades pot tenir l'art.

D'aquesta manera, Aldo Comas i Juan Avellaneda s'han unit per donar visibilitat a les malalties mentals i recordar Verónica Forqué, en un moment molt important per a aquest país ara que se'n parla públicament. A més, cal ressaltar que la peça que ha lluït serà donada a una fundació que tracta les malalties mentals per subhastar-la i recaptar fons.