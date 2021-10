El film 'Madres paralelas' del popular director Pedro Almodóvar i 'Titane', la nova pel·lícula de Julia Ducournau que va aconseguir la Palma d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Cannes, són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana. També arriben a la gran pantalla la coproducció catalana 'Las leyes de la frontera', l'adaptació a la gran pantalla de la novel·la homònima de Javier Cercas, i 'Distancia de rescate', de Claudia Llosa. De les estrenes en plataformes destaca 'Las huellas de elBulli', un film sobre el restaurant de Ferran Adrià, que arribarà aquest dijous a Movistar+.

'Madres paralelas'

'Madres paralelas' arriba als cinemes la mateixa setmana en la qual s'ha sabut que no representarà Espanya als Oscar. El film, que va inaugurar el Festival de Venècia, està protagonitzat per Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón i Milena Smit en els respectius papers de tres mares imperfectes.

'Titane'

La cinta 'Titane' arriba a la pantalla després d'aconseguir la Palma d'Or a Cannes. Al film, Adrien Legrand tornar a donar senyals de vida després que desaparegués fa 10 anys. El nen amb la cara ferida i amb signes de violència és descobert misteriosament en un aeroport. Pel seu pare, Vincent, això significa el final d'un llarg malson del que encara no s'ha recuperat.

'Las leyes de la frontera'

'Las leyes de la frontera', l'adaptació a la gran pantalla de la novel·la homònima de Javier Cercas, va tancar la secció oficial fora de competició del Festival de Sant Sebastià. La cinta, dirigida per Daniel Monzón, revisita el gènere 'quinqui' amb una història que retrata la Girona de 1978 entre drogues i delinqüència. La trama aborda el procés de maduresa de tres nois d'orígens diversos en l'Espanya de la transició. Monzón ha explicat a l'ACN que el film és una història "d'amor i amistat" formada per un triangle adolescent "commovedor i ambigu". "Enmig d'un moment polític esperançador, hi havia una realitat social paral·lela desesperada que veia com, a pocs metres, s'hi celebrava una festa on no hi eren convidats", ha apuntat.

'Distancia de rescate'

La directora Claudia Llosa va presentar també al Festival de Sant Sebastià la seva proposta, 'Distancia de rescate', una pel·lícula de Netflix que s'endinsa en les pors i obsessions de les mares davant dels perills als quals s'enfronten els fills. La cineasta peruana resident a Barcelona adapta el relat homònim de Samanta Schweblin, però el transporta a l'univers personal. El film se centra en l'Amanda (María Valverde) i la seva filla petita, que passen l'estiu al camp. Allà coneixeran una veïna, la Carola (Dolores Fonzi), i al seu fill, amb un greu i enigmàtic problema de salut. Per Llosa, la pel·lícula parla dels "horrors de la vida quotidiana" i pretén explorar des de diversos prismes com un "es connecta amb les pors".

'Terremoto'

Álvaro Mayoral dirigeix el documental 'Terremoto' que té al cantant de flamenc Terremoto de Jerez com a protagonista i recupera la seva figura a través de testimonis directes, de centenars de fotografies i de gravacions en blanc i negre.

Movistar+

Arriba a Movistar+ 'Las huellas de elBulli' dirigit per José Larraza i Iñigo Ruiz. La cinta, que va inaugurar la secció Culinary Zinema de Donostia, ressegueix la trajectòria d'un xef que ha transgredit les normes de la gastronomia mundial i les fronteres de la professió. El documental busca les empremtes que el cuiner va tenir en altres creadors i en l'imaginari col·lectiu del gremi. 'Las huellas de elBulli' és un viatge per la trajectòria de Ferran Adrià, el retrat d'un cuiner que va liderar diversos anys la prestigiosa llista The World's 50 Best Restaurants. El passat i el futur es donen la mà en una pel·lícula que parteix del Bulli i arriba fins a elBulli1846 (en referència als 1.846 plats creats des del restaurant abans d'abaixar la persiana), el centre d'innovació que Adrià obrirà properament, basat en la creativitat i dirigit a una nova generació de joves talents.

La plataforma també estrena aquesta setmana la quarta temporada de la comèdia 'A.P. Bio', amb un gir inesperat a Whitlock High després que Jack Griffin hagi d'enfrontar-se a un nou repte: l'arribada del seu pare, John (Bruce Campbell), a qui no veia des de feia 20 anys.

Netflix

Aquesta setmana arriba a la plataforma la sèrie 'Mucho más que listos', que tracta sobre un grup de joves format per la Chelsea (Emily Osment), novel·lista intel·lectual, la seva germana Claire (Olivia Macklin), una noia desenfadada i més aviat frívola i els seus tres companys de pis: Grant (Gregg Sulkin), un entrenador personal; Solana (Cinthya Carmon), exadvocada i Jayden (Michael Hsu Rosen), influencer a les xarxes socials.

Netflix també estrena 'Confluencia: Valor en tiempo de crisis', que narra la història d'un grup d'herois anònims que tracten de col·laborar en la creació d'un futur millor.

Filmin

El documental 'Scandinavian Star' és l'aposta de Filmin per aquesta setmana. La minisèrie s'endinsa al tràgic incendi a bord del creuer Scandinavian Star que va acabar amb la vida de 159 persones. La catàstrofe va tenir lloc durant la nit del 6 d'abril de 1990, però tres dècades més tard el misteri que s'amaga darrere del foc segueix sense resoldre's.

Amazon Prime Video

A la cina 'Madres', dirigida per Ryan Zaragoza, una parella que està esperant el seu primer fill es trasllada a una comunitat agrícola de la Califòrnia de 1970. Quan la dona comença a experimentar visions i sínptomes estranys, haurà d'esbrinar si està patint una maledicció llegendària.

També a Amazon Prime Video, arriba aquesta setmana el documental 'Justin Bieber: Our World', que convida els espectadors a visitar les bambolines del concert que el cantant canadenc va oferir la nit de cap d'any des del terrat de l'hotel Beverly Hilton, a Los Angeles.

Disney+

La plataforma estrena aquesta setmana la sèrie exclusiva 'Los Muppets en Haunted Mansion', el primer especial de Halloween dels Muppets, que pren com a escenari de fons una mansió encantada durant la nit més terrorífica de l'any.