L'any 2000 ETA va assassinar a Juan María Jáuregui. Onze anys més tard, la seva viuda Maixabel Lasa, rep una sol·licitud de part d’un dels assassins del seu marit que la convida a la presó de Nanclares de la Oca en Àlaba per parlar amb ella. Maixabel arriba a la gran pantalla després del seu pas pel Festival de Sant Sebastià. La pel·lícula està dirigida per Icíar Bollaín i protagonitzada per Blanca Portillo, Luis Tosar i María Cerezuela en el repartiment. Aquesta setmana també destaca l'estrena de la nova pel·lícula de Clint Eastwood, Cry Macho i un biopic sobre la vida de la cantant Aretha Franklin.

La pel·lícula Cry Macho narra la història d’un criador de cavalls que guanya el Derby en Kentucky just en el mateix moment en què la seva dona i la seva filla són assassinades. El protagonista tracta de descobrir qui ha sigut l’assassí de la seva família mentre se submergeix en l’alcoholisme i és amenaçat en ser acomiadat si no aconsegueix que el fill del seu cap torni a casa. Aquest film ha estat dirigit per Clint Eastwood i compta amb Clint Eastwood, Natalia Traven i Dwight Yoakam en el repartiment.

'Respect'

El biopic Respect fa un recorregut per la vida d’Aretha Franklin des que era una nena prodigi a Detroit i cantava gòspel en el cor de l’església fins que va aconseguir convertir-se en una estrella internacional. Així doncs, la pel·lícula mostra una vida de triomfs, lluites i també, dissorts. El film ha estat dirigit per Liesl Tommy amb un guió de Callie Khouri. En el repartiment estan Jennifer Hudson, Forest Whitaker i Marlon Wayans.

'No respires 2'

Un grup d’amics torna a entrar a la casa de l’exmilitar cec que va causar tants problemes a la primera entrega de No respires, que es va estrenar el passat 2016. En aquella ocasió l’home va aconseguir acabar de manera violenta amb alguns dels joves que van tractar d’entrar a robar a casa seva. Ara, un altre grup de joves vol venjar els seus amics damnificats temps enrere. El film de terror està dirigit per Rodolfo Sayagues amb un guió de Fede Álvarez i el mateix director. Stephen Lang, Madelyn Grace i Brendan Sexton III són els encarregats d’interpretar els papers principals.

'Bon dia, món!'

Deu animals de diferents espècies conviuen en un entorn natural d’aigua i boscos. Dins l’aigua un lluç de riu vol ser gegant, una jove libèl·lula vol aprendre a lluitar i una salamandra vol sortir de l’aigua per descobrir món. A la vora del riu, un castor vol construir el món a la seva manera mentre que un ocell vol arribar a la lluna volant. Aquesta pel·lícula dirigida per Anne-Lise Koehler i Eric Serre s'estrena doblada al català sota el títol 'Bon dia, món!' i té un guió escrit per la mateixa directora.

'La noche de los reyes'

La salvatge presó autogestionada d’Abidján es converteix en l’escenari d’una lluita pel poder, ja que el vell "cap" de la presó decideix cedir el seu lloc a causa d’una malaltia. Un presoner que acaba d’arribar en la última nit de lluna plena és designat com el "romà" i per això, haurà de narrar un relat als seus companys sense saber que aquest fet acabarà amb la seva pròpia mort. El film està dirigit per Philippe Lacôte i compta amb Bakary Koné, Steve Tientcheu i Digbeu Jean Cyrille en el repartiment.

'Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido'

Marta és una neurocirurgiana que deixa enrere la seva brillant carrera als Estats Units per amor. Un cop arriba a Budapest per començar una nova vida amb l'home que estima, aquest no es presenta a la cita al punt de trobada: el Pont de la Llibertat. Aquesta és una pel·lícula dirigida per Lili Horváth i protagonitzada per Natasa Stork, Viktor Bodó i Benett Vilmányi.

'No odiaràs'

Arriba a la gran pantalla amb subtítols en català No odiaràs, de Mauro Mancini. El fill d’un supervivent de l’Holocaust nazi viu a Trieste on treballa com a cirurgià. Un dia comença a dubtar de la seva integritat moral i professional quan es nega a ajudar a una víctima d’accident de trànsit que troba al camí que va de casa a la seva feina. Poc després contracta a una jove com a assistenta per a casa. Ella té un germà que forma part d’un perillós grup d’ultradreta ‘skinhead’. Alessandro Gassman, Sara Serraioco i Luca Zunic són alguns dels actors protagonistes.

'Negro Púrpura'

El documental 'Negro Púrpura' retrata Galícia com un dels principals llocs de producció de clavíceps purpurea a la Península Ibèrica. Aquest fong al·lucinogen sortit dels cereals obre les portes a descobrir l’esdevenir de la cultura i l’economia del territori al llarg del segle XX. El documental està dirigit per Adriana P. Villanueva i Sabela Iglesias i compta amb un guió original de les directores.

'Claret'

L’escriptor i intel·lectual Azorín se n’adona a l’any 1930 d’un engany que havia perdurat durant 60 anys: la vida i les obres de l’arquebisbe Antoni Maria Claret, fundador dels Missioners Claretians havien sigut canviades. La pel·lícula ha estat dirigida per Pablo Moreno i hi participen els actors Antonio Reyes-Moro, Carlos Cañas i Assumpta Serna.

Movistar+

La plataforma estrena aquest dissabte Bendita adolescencia, una comèdia protagonitzada pel còmic de Saturday Night Live Pete Davidson i Griffin Gluck. Estrenada al Festival de Sundance del 2019, Bendita adolescencia segueix a Mo (Gluck), un noi que està a punt de complir la majoria d'edat i té com a destructiva guia per arribar-hi a Zeke (Davidson). Movistar+ també estrena Bloody Hell, una comèdia de terror que basa el seu èxit en la doble interpretació de Ben O'Toole i la realització d'Alister Grierson, que aconsegueix transitar entre els homenatges al terror de Saw i l'humor energètic de Terroríficamente muertos. Un antic soldat preveu un atracament. Angoixat per la fama que produeix la seva intervenció, se'n va de viatge a Finlàndia, on és segrestat per una misteriosa família.

HBO

Aquesta setmana arriba a HBO la tercera temporada de Doom patrol, el grup de superherois més antiheroics. La plataforma també posa en marxa aquesta setmana Teenage Euthanasia. Ambientada en un futur proper, aquesta nova sèrie d'Adult Swim se centra en els propietaris de la funerària Tender Endings, la família Fantasy.

'Nuclear family'

A principis de la setmana que ve s'estrena la minisèrie documental Nuclear family. La cineasta Ry Russo-Young enfoca la càmera cap al seu propi passat per explorar el significat de la família. A finals dels 70 i principis dels 80, quan el concepte de família gai era inconcebible per la majoria, el Ry i la seva germana Cade van néixer de dues mares lesbianes a través de donants d'esperma.

Amazon Prime Video

La plataforma estrena aquesta setmana Birds of Paradise, dirigida per Sarah Adina Smith i protagonitzada per Diana Silvers, Kristine Froseth, Jacqueline Bisset i Caroline Goodall. Dues noies d'una acadèmia de ballet d'èlit de París veuen com es posen a prova els seus vincles i cossos mentre competeixen per un contracte per unir-se a la companyia de l'Òpera Nacional de París.

Netflix

A la pel·lícula Instrusión, un matrimoni se'n va a viure a un petit poble. Després que hagin entrat a casa seva, l'esposa es queda traumatitzada i plena de sospites de tots els que els rodegen.

'Misa de medianoche'

Netflix estrena la minisèrie Misa de medianoche. Del creador de La maldición de Hill House, Mike Flanagan, 'Misa de medianoche' narra la història d'una comunitat aïllada. Tot canvia amb l'arribada d'un jove desacreditat (Zach Gilford) i d'un sacerdot carismàtic (Hamish Linklater). No obstant això, la presència del sacerdot coincideix amb un seguit d'inexplicables miracles.

'Jaguar'

Protagonitzada per Blanca Suárez, Netflix estrena aquesta setmana Jaguar, produïda per Bambú Producciones. Una història d'acció i amistat dirigida per Carlos Sedes i Jacobo Martínez en la que es coneixerà la història de Jaguar. Tot comença amb una Espanya als anys 60, convertida en un refugi de centenars de nazis després de la Segona Guerra Mundial. Isabel Garrido (Blanca Suárez), una jove espanyola que va aconseguir escapar al camp d'extermini de Mauthausen, està rere la pista de Bachmann, conegut com l'home més perillós d'Europa.

‘Atracadores: La serie’

Mehdi és un lladre professional i la Liana, una aprenent de lladre. Els dos es veuen immersos en una guerra territorial entre narcotraficants i han de col·laborar per salvar els seus estimats amics.

Filmin

L'actor Gabriel Byrne es posa en la pell d'un escriptor a la tragicomèdia Death of a Ladies' Man. El protagonista travessa un moment crític al ritme de les cançons més emblemàtiques de Leonard Cohen.

'The Evening Hour'

La crisi dels opiacis a Amèrica és el tema central de l'adaptació al cinema de l'obra homònima de Carter Sickles, que va causar sensació al Festival de Sundance. The Evening Hour s'estrena la setmana que ve com 'Un capitán', que narra la història de la llegenda del futbol Francesco Totti, i els problemes que va viure al club de tota la seva vida, la Roma, durant la seva darrera temporada en actiu.

Disney+

La plataforma Disney+ estrena la desena temporada d'American Horror Story titulada American Horror Story: Double feature. American Horror Story és la popular sèrie que explora un tema i un escenari de terror diferents en cada entrega i que pot anar des d'una casa encantada, a un manicomi o un campament d'estiu.

'Y: el último hombre'

Basada en la sèrie de DC Comics de Brian K. Vaughan i Pia Guerra, Y: el último hombre recorre un món post apocalíptic en el qual un cataclisme elimina a tots els mamífers amb cromosoma Y, excepte un home i al seu mono. La sèrie narra la història dels supervivents d'aquest nou món. Així mateix, la plataforma estrena la sèrie d'animació Star Wars: Visions.