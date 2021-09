La Mostra de Cinema amb la Natura recupera la seva secció competitiva internacional amb 12 curts de no ficció. Aquesta és una de les novetats de la desena edició del festival que se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre a Figaró-Montmany. Després del darrer ForadCamp reformulat per la crisi de la Covid-19, la Mostra programa dotze peces que es mouen entre "el cinema personal, independent, fet amb esperit innovador, crític i reflexiu amb la relació que mantenen amb la naturalesa". Títols premiats com 'Mars', 'Oman' o 'Riafn' competeixen amb '400 paires de bottes', 'Fugledrengen (Bird boy)', 'Waldstück (A piece of forest)' i 'Shadegan', estrenes a territori espanyol.

S'han programat films que mostren 12 escenaris que converteixen la natura en preguntes i en propostes cinematogràfiques, produccions de França, Alemanya, Noruega, Dinamarca, Bèlgica, Espanya, Iran i Perú. El jurat d’aquesta Secció Oficial, que entregarà el premi al Millor Documental (guardonat amb el trofeu ForadCamp i 300 euros en metàl·lic), està format per tres professionals del món del cinema: Anna Sanmartí, Jonathan Darch i Margot Mecca.

A més del premi al Millor Documental, els curtmetratges també opten al premi Festhome de Distribució (bonus d’ajuda a la distribució del projecte dins de la mateixa plataforma), la Menció Associació Cultural de Granollers i al Premi del Públic, atorgat per les persones assistents, les quals, amb el seu vot, participaran d’un sorteig d’una estada de cap de setmana a la masia de Can Plans, patrocinadora de la mostra. El ForadCamp projectarà 'Une année polaire (Professor a Groenlàndia)', de Samuel Collardey, un llargmetratge estrenat el 2018 i seleccionat al Festival de Sundance.

Així mateix, es podrà gaudir de la tradicional passejada per la natura guiada per Aprèn (Passeig a vol d’ocell a la recerca d’aus amb futur cinematogràfic) i del ForadCamp Lounge, un espai de conversa amb els equips dels curts presents a la mostra. Des de l’organització han destacat que aposten per unes projeccions amb totes les mesures preventives pel que fa a la higiene i a les distàncies, adaptant l’aforament a l’establert per la normativa vigent i amb reserva prèvia, per a què sigui compatible l’activitat cultural amb la prevenció de la covid-19 per a totes les persones assistents.

ForadCamp és una mostra de cinema organitzada per l’Ajuntament de Figaró-Montmany i coordinada per l’Associació de Documentalistes Independents INDOC.