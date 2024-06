El Carnaval d’Estiu il·lumina el passeig de l’Escala de nit

Era l’any 2018 quan, a petició de les colles del Carnaval de l’Escala, va néixer la idea de crear una versió estival de la festa amb la voluntat de «lluir, per segona vegada, les disfresses i carrosses», explica la tècnica de Cultura i Festes de l’Ajuntament, Sònia Peracaula. Aquella prova pilot va funcionar molt bé, tant que s’ha mantingut fins avui dia amb només dues aturades: l’any de la pandèmia i el posterior. Enguany, la cita és aquest dissabte 8 de juny, a partir de dos quarts de deu del vespre, des de la plaça de l’Univers, espai de concentració dels participants, passant pel front marítim, el Passeig Lluís Albert i fins a la Punta.

Unes tres-centes cinquanta persones disfressades seran les que desfilaran en aquest Carnaval d’Estiu. Formen part de les vuit colles locals i només d’una de fora, la colla Quermània de Pals, que ha estat convidada en quedar primera, el febrer passat, dins la categoria de carrosses no inèdites i de fora el municipi. Que siguin menys participants o que estigui limitat a les colles escalenques és, detalla Sònia Peracaula, a causa del recorregut, que és més curt que la versió hivernal -són sis-cents metres menys- i no podria absorbir tantes persones disfressades.

Un dels trets diferencials del Carnaval d’Estiu respecte al d’hivern és que, tant les carrosses com les disfresses que s’exhibiran aquest dissabte, s’il·luminaran, cosa que, apunta la tècnica, «li dona al públic una percepció sobre elles totalment diferent». En aquest sentit, les colles ja ho tenen en compte durant el procés de construcció i, així, utilitzen pintures fluorescents que, a les hores nocturnes, durant el Carnaval d’Estiu, i sota una llum adequada, prenen unes tonalitats sorprenents. Després de la rua, en la que no se solen veure ni bebès ni infants petits, tots els participants donaran continuïtat a la festa amb un sopar de germanor. A partir de les dotze de la nit, hi haurà ball obert a tothom amb Els Perduts de Sant Esteve de les Roures. Tot seguit, actuarà el DJ Sensation.

Sònia Peracaula explica que el Carnaval d’Estiu funciona molt bé turísticament. Fins i tot, l’Oficina de Turisme de l’Escala rep trucades habitualment de persones interessades en aquesta proposta concreta. La tècnica de Cultura recorda, a més, que un 80 % del turisme que rep l’Escala és repetidor i bon coneixedor de l’oferta cultural de qualitat que ofereix l’Ajuntament. n