El cantant Meski, de 81 anys, presenta el seu primer disc «Beautiful Memories», a Figueres

Josep M. Mesquida, Meski, presenta, aquest dissabte a les set de la tarda, el seu primer disc, Beautiful Memòries, acompanyat del Combo Casino. Ho fa al Cercle Sport Figuerenc. Meski, de 81 anys, va començar la seva trajectòria musical fa setze anys, fent concerts en directe, amb petit format i cantant amb Gospel Viu. Amb motiu del seu primer enregistrament, que ha produït la cantautora i professora Àngels Ortiz, va fer una presentació el juliol del 2022, al cicle de concerts del Castell de Llers, acompanyat del Combo Casino amb Albert Monjó, clarinet i saxo; Jesús Frigolé, piano; Ismael Suñé, bateria; Àngel Blàzquez, baix; Àngels Ortiz, guitarra i cors, i Xavi Falgarona, acordió, i l'any passat va tornar-hi a actuar.

Beautiful Memories s'ha gravat a Soundclub Studio, al Gironès, amb l'enginyer de so Lluís Costa i és un recull dels registres vocals que té Meski: des del blues, el gospel, el pop dels 60 i 70, el bolero, la ranxera, la cançó francesa, i l'estil crooner. Així es podran escoltar temes del cançoner americà com Blueberry Hill de Fats Domino, o I can't stop loving you o Love me tender, que va popularitzar Elvis Presley; Volver, volver de Vicente Fernández, que va inmortalizar Chavela Vargas; clàssics del pop amb Tom Jones o Engelbert Humperdinck, sonen amb personalitat a la veu de Meski amb Adrià Hereu (bateria), Àngels Ortiz (guitarra, cors), Àngel Blàzquez (baix), Raül Marc Portell (piano), Albert Monjó (clarinet), Xavi Falgarona (acordió), Josep Manzano (guitarra espanyola), Txell Bir i Marga Risco(cors), i Lluís Costa, ha col·laborat també com a guitarrista.

Aquest concert al Cercle Sport és amb entrada lliure i aforament limitat.