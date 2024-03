Un dels grups de versions més popular del país és l'Orquestra Di-Versiones, i ja ha presentat la seva nova gira «Somos Marionetes Tour».

A la seva agenda hi trobem Figueres en dues ocasions. La primera data és el dimarts 30 d'abril, que tot i que encara no s'ha presentat la programació de les Fires i Festes de la Santa Creu, tot fa pensar que serà un dels actes de la festa major de la capital de l'Alt Empordà, la qual se celebrarà del 26 d'abril al 5 de maig.

A més, la Di-Versiones tornarà a la ciutat del surrealisme per complir amb una de les tradicions més esperades del final de l'estiu: el darrer concert del Festival Acústica. El diumenge 1 de setembre es repetirà aquesta cita que es celebra any rere any i que cada vegada aglutina més assistents, arribant a omplir tota la Rambla de punt a punta com va passar l'última edició.